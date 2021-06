Какво мислят уфолозите за доклада на Пентагона за НЛО?

Дългоочакваният доклад на САЩ, заключаващ, че неидентифицираните летящи обекти са реални, накара британските НЛО ентусиасти да се чувстват оправдани - дори и да не разкрива съществуването на извънземни посетители.

"Никога не съм очаквал от тях да кажат, че имат извънземно в хладилник", казва Филип Мантъл, чиято Flying Disk Press публикува книги за близки срещи с НЛО и извънземни. "Но на първо място най-важен е самият факт, че този доклад съществува. Преди бяхме считани за глупаци."

Мантъл прогнозира, че стигмата около НЛО сега ще отшуми. "Това е допълнително оправдание. Американците казват, че НЛО съществуват. Не знаем какво е. Трябва да се опитаме да разберем."

Докладът от девет страници на Службата на директора на националното разузнаване и американския флот беше предаден на Конгреса в петък. Той не предложи обяснение за повечето от своите 143 съобщени срещи с "неидентифицирани въздушни явления" (UAPs).

Едното НЛО приличаше на гигантски Тик Так. Друг - единственият инцидент в доклада, който има обяснение - това се оказа се метеорологичен балон. Някои от останалите са класифицирани като измислици, космически боклук или найлонови торбички. Но 18 от наблюденията, регистрирани от инфрачервените камери на американските военни самолети, изглежда са включвали неизвестна технология.

Лейтенант-командир Алекс Дитрих, пилот на американския флот, който съобщава, че е виждял летящия Тик Так, каза пред Ройтерс: "Не се считам за подател на сигнал и не се идентифицирам като човек, вярващ в НЛО." Тя описва как е видяла обекта да се издига от "бушуващо" море, докато е била на рутинна тренировъчна мисия край бреговете на Калифорния през 2004 г. "Не знаем какво е било ... Но въпросът беше, че беше странно."

Американски служители заявиха след публикуването на доклада, че нямат доказателства за извънземна дейност, но не изключиха това да не сме сами във Вселената. Те казват, че им липсват достатъчно данни, за да се определи какво стои зад наблюденията.

За Ник Поуп, бивш служител на министерството на отбраната на Обединеното кралство, който разследва наблюдения на НЛО в началото на 90-те години, докладът "изглежда има за всеки по нещо - няма доказателства за извънземни, но съществуването им не е изключено". Това, според него, е "изискан начин да се каже, че всъщност нищо не са разбрали".

"Върнахме се почти там, откъдето започнахме", добавя той.

Хедър Диксън, ръководител на националните разследвания в Британската асоциация за изследвания на НЛО, е скептична към извънземно присъствие и заяви, че обикновено има естествено обяснение.

"Разследвам наблюдения от години", казва тя. "Много често хората си мислят, че са видели нещо, посещавани са, но през цялото това време никога не е имало категорични доказателства за нещо такова, доказателство, че сме били посещавани от извънземни."

Диксън вярва, че "приказките са се превърнали в съвременни космически кораби и извънземни, тъй като ние като хора търсим нещо по-високо".

Дейвид Кларк, доцент в университета Шефилд Халам и автор на "The UFO Files: The Inside Story of Real-Life Sightings", казва, че докладът напомня на усилията на Великобритания отпреди десетилетия за определяне на истината за летящите чинии.

"Чърчил получава доклад през 1952 г. след поредица от наблюдения на НЛО над Вашингтон - подобна вълна на наблюдения като тази днес", обяснява той. Докладът заключава, че някои наблюдения може да са били измамни или природни явления. Предлага се, че ако правителството иска да разбере повече, трябва да създаде камери в Обединеното кралство, за да се опита да заснеме повече изображения.

По същия начин и американския доклад се застъпва за по-нататъшни, по-подробни изследвания с помощта на компютърен анализ на радарни изображения. "Изглежда, че не са научили нищо от 1962 г. насам", казва Кларк, който твърди, че интересът към НЛО, започнал през Студената война, отразява дълбоко вкоренен копнеж сред земните жители за намеса от "висша сила".

"По време на Студената война търсихме нещо, което да дойде и да ни спаси, когато имахме проблеми, и днес е същото: има пандемия, хората се тревожат за бъдещето."

Последният пример за очарованието на извънземните е предложеният развлекателен комплекс от 300 милиона британски лири в Блекпул, описан като "тематичен парк за нашествие на извънземни", базиран на идеята, заложена от Ерих фон Даникен през 60-те и 70-те години, в чиито книги се казва, че извънземните вдъхновяват древните цивилизации.

Американският интерес към темата нарасна, тъй като през 2017 г. в пресата изтече информация за съществуването на "усъвършенствана програма за идентификация на аерокосмическата заплаха" с мисия за разследване на НЛО, заедно с американски военни видеозаписи, показващи срещи на пилоти с неидентифицирани обекти.

Интересът се засили още повече, когато Марко Рубио, видният републикански сенатор, каза, че докато НЛО все още могат да предизвикат "кикот" у някои, "не мисля, че можем да оставим стигмата да ни предпази от адекватен отговор на много основен въпрос".

Тогава Барак Обама, бившият президент, каза в ток шоу: "Това, което е вярно, и всъщност съм сериозен тук е, че в небето има кадри и записи на обекти, които не знаем точно какво са"

През април Джеймс Улси, бивш директор на ЦРУ, каза за НЛО: "Меко казано, не съм толкова скептичен, както преди няколко години. Случва се нещо, което е изненадващо за поредица опитни пилоти."

Публикуването на последния доклад в никакъв случай не е последната дума по темата. Последва изявление на Джон Кирби, прессекретарят на Пентагона, който обяви план за отбрана "за установяване на процедури за синхронизиране на събирането, докладването и анализа на НЛО", както и "предоставяне на препоръки за осигуряване на военни полигони за изпитване и обучение".

Изглежда, НЛО вече не са само за смях. Папа вече е забелязал тенденцията. "Когато бях поканен наскоро в радиопредаване, на заден план не вървеше музиката от "Досиета Х", казва той, позовавайки се на култовото телевизионно предаване. "Сега субектът е оформен изцяло като въпрос на отбраната и националната сигурност."