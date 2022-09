Тръмп се опитал да погаси свой дълг към адвокат с... кон

Доналд Тръмп се опитал да плати на адвокат, на когото дължи 2 млн. долара, с договор за наем на кон. Странната сцена е описана в книгата „Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice“, на Дейвид Енрич от "Ню Йорк Таймс", която ще бъде публикувана следващата седмица. „Гардиън“ получи копие от нея.

Енрих пише, че "след като възвърнал способността си да говори", адвокатът, на когото Тръмп предложил жребец, който според него струвал 5 млн. долара, "заекнал...: "Това не е 1800 г. Не можеш да ми платиш с кон".

Разказите за отказа на Тръмп да плати правни и други сметки са многобройни. В Ню Йорк неговите бизнес и данъчни дела са обект на граждански и наказателни разследвания. Нежеланието на Тръмп да плати съдебните такси фигурира и в опита му да отмени поражението си на изборите през 2020 г., което го постави в допълнителна правна опасност.

Описвайки адвокат, който е работил за Тръмп през 90-те години на миналия век, Енрич пише: "Сметката стигнала до около 2 млн. долара и Тръмп отказал да плати. След известно време адвокатът изгубил търпение и се появил без предупреждение в „Тръмп Тауър“. Някой го изпратил до офиса на Тръмп. Първоначално Тръмп се зарадвал да го види - не издал никакво чувство на притеснение, но адвокатът бил под пара.

"Невероятно разочарован съм“, скастрил той Тръмп. „Нямате причина да не ни плащате“.

"Тръмп издал някакви извинителни звуци. След това казал: "Няма да ви платя сметката. Ще ви дам нещо по-ценно". За какво, по дяволите, говори той - зачудил се адвокатът. „Имам един жребец“, продължил Тръмп. „Той струва 5 милиона долара“. Тръмп бръкнал в един шкаф с документи и извадил нещо, което според него бил нотариален акт за кон. Той го подал на адвоката."

Енрич описва смаяната и гневна реакция на адвоката, след което заплашил да го съди.