Ядрени документи, YMCA и гости от цял свят: Мар-а-Лаго на Тръмп е проблем

В определен момент от средата на вечерта в Mар-а-Лаго светлините угасвали и силата на музиката се усилвала. Собственикът на имението и бивш президент на Съединените щати се превръщал в диджей за нощта.

Член на частния клуб Мар-а-Лаго разказва, че през последните месеци Доналд Тръмп е поел ролята на социален ръководител, решавайки да внесе диско атмосфера в курорта Палм Бийч след залез слънце.

"Около 21:30 всяка вечер той седи на масата си, независимо дали във вътрешния двор или вътре. По някое време през нощта му донасят лаптоп и той започва да избира песни, правейки се на диджей за вечерта, но това е някак смешно, защото той избира едни и същи 10 песни всяка вечер", казва членът на клуба пред The Guardian.

Плейлистът на Тръмп е от определена епоха, когато той е бил редовен посетител на клубовете в Ню Йорк. Характерни мелодии са YMCA на Village People, The Greatest Love of All от Уитни Хюстън и няколко песни на Елтън Джон.

"Понякога той танцува", допълва членът на клуба. "Той си стои на масата и танцува седнал."

Към края на вечерта Тръмп пускал How Great Thou Art - песен, която оглави класациите, когато Елвис Пресли я изпя. Песента била любима на бащата на Тръмп, Фред - сантиментален начин за приключване на вечеря в Мар-а-Лаго.

Това, което иначе би изглеждало като една странна постпрезидентска кариера, сега е по-значимо от всякога, след като се знае, че докато през цялото време светлините са били приглушени, музиката е свирила, гостите са били подпийнали, а домакинът е бил по друг начин ангажиран, в имението е имало хиляди правителствени документи, много от които съдържащи изключително чувствителна информация, а поне един от тях - съдържащ ядрени тайни, които са се съхранявали незаконно в стаи и килери наблизо. Цялата тази сцена се е развивала на място, което бе описано от бивши служители на разузнаването като "приоритетна цел за чуждестранни шпиони".

"Без съмнение бившият президент и хората в неговото обкръжение ще бъдат много важни мишени за всяка чуждестранна разузнавателна служба. Те ще се чудят: как да влезем в този кръг?" обяснява Дъглас Лондон, 34-годишен ветеран от тайната служба ЦРУ и автор на "The Recruiter: Шпиониране и изгубеното изкуство на американското разузнаване".

Лондон добавя: "Той доведе наистина съмнителни хора, докато държеше различни документи в шкафовете си - финансови, лични или политически, които имаха уязвимости, и които чуждестраните разузнавателни служби можеха да използват."

Това е сценарий, който при други обстоятелства може да доведе до шумна комедийна поредица, включваща шпиони от цял ​​свят, които се спъват един в друг в тъмното, докато се надпреварват помежду си, за да се хванат за властта на държавните тайни, докато YMCA отеква из затъмнените коридори.

Обстановката е подходящо пищна. Когато е построен през 20-те години на миналия век за наследницата на зърнени храни, Марджъри Мериуедър Пост, стилът на двореца с 58 спални е описан като испанско-мавритански-португалски-венециански. Има гаргойли, които изглеждат като заимствани от средновековна Великобритания. Оригиналният декор е избран от виенски театрален дизайнер.

Когато Тръмп купува имението за 10 милиона долара през 1985 г., то има 58 спални, прилежащо голф игрище и три бомбоубежища. По онова време той казва, че смята покупката като "изявление", а не като място, където може да си представи да живее, но флоридският начин на живот от висок клас го завладя и мястото се превърна в любимия му дом.

През 90-те години, след поредица от фалити, той се опита да изтръгне отчаяно необходимите пари от имота, като се опита да го раздели на парцели, да задържи основната къща и да продаде останалата част, но беше блокиран от местния съвет за планиране .Бордът също се опита да наложи вето на неговия план Б, превръщайки имението в частен клуб, но той успя да надхитри опонентите си в панела, като усърдно култивира отделни членове и изтъкна публично и срамно, че почти всички други клубове в Палм Бийч не допускат сред редиците си евреи или чернокожи.

Имаше малко, ако изобщо имаше афро-американци в района, които можеха да си позволят началната такса от 100 000 долара, която беше удвоена през 2017 г., но много богати евреи, които бяха направили парите си в недвижими имоти и дрехи, станаха голямата част от членовете, мнозинството от тях демократи.

Когато Тръмп наследи Обама като президент и Мар-а-Лаго стана "зимният Бял дом", атмосферата започна да се променя. Тръмп нямаше време за официалното президентско отстъпление в Кемп Дейвид, което смяташе за твърде селско. Освен това организацията на Тръмп не е спечелила пари от това, че е останал там. Мар-а-Лаго беше друг въпрос.

Президентът не виждаше разлика между личния си живот, бизнеса и публичната служба, а президентството на Тръмп се превърна в една от водещите атракции на клуба. Това беше друг етикет под марката Тръмп. Плащащите гости имаха възможност да станат свидетели на сцени от реалния живот като Тръмп, който разговаря с тогавашния японски премиер Шиндзо Абе и неговите помощници, в опит да изготвят съвместен отговор на севернокорейски ракетен тест.

През април 2017 г. Тръмп каза на китайския президент Си Дзинпин за разрешените от него ракетни удари в Сирия, докато лидерите седяха в трапезарията на Мар-а-Лаго и хапваха това, което бившият президент описа като "най-красивото парче шоколадова торта които някога сте виждали".

След като Тръмп беше победен през 2020 г., той се оттегли от лагера си във Флорида, като взе със себе си кашони, пълни със секретни документи и нова клиентела. Тълпата, която се навърташе около хотел Trump International във Вашингтон, го последва до Мар-а-Лаго.

"Клубът е съставен от хора, които имат сериозно количество пари, сериозни играчи в бизнеса. Някои наистина големи играчи през годините са били членове на Мар-а-Лаго", отрази дългогодишен член някак тъжно. "Новите членове на клуба са малко странни", казва ветеранът. "Много е еклектично. Има много чужденци, хора, които са направили пари в криптовалута, Оклахома, фракинг пари. Прилича повече на менажерията в хотел "Тръмп" във Вашингтон."

Попитан конкретно за чужденците, този член казва: "Там има много различни хора, които всъщност не са идвали преди. Има китайци. Може би ще има повече араби."

Дори по време на президентството на Тръмп имаше значителни дупки в сигурността на Мар-а-Лаго. По време на празника на Деня на благодарността през 2018 г. тийнейджърът Майк Линдблум се промъкна край охраната и влезе в клуба през тунел от плажа.

Две китайки бяха заловени да влизат на територията. Едната от тях, Юджинг Джанг, имаше не по-малко от четири мобилни телефона, външен твърд диск, както и пет sim-карти и приспособление за "детектор на сигнали" за локализиране на скрити микрофони или камери. Тя беше депортирана без никаква яснота какво е правила там и защо притежава такъв набор от електроника.

След края на президентството на Тръмп там вече имало много по-малко контрол.

"Обикновено след като президент стане бивш президент, има намаляване на ресурсите в Тайните служби, но това наистина е нещо, което не се поддава на средата на Мар-а-Лаго поради очевидните заплахи там", казва Франк Фиглиуци, бивш помощник-директор на контраразузнаването на ФБР.

Всяка година клубът наема между 80 и 90 чуждестранни работници. Те поне се проверяват, но това не е гаранция срещу вътрешна заплаха, на мнение е Фиглиуци

"Фактът, че преди четири години Тайните служби проверяваха човека, който сервира диетична кола на Тръмп 12 пъти на ден, не означава, че този човек е неуязвим, ако му бъдат предложени 200 000 долара от чужда разузнавателна агенция", казва той .

Далеч по-голям е проблемът на членовете на клуба и техните гости.

"Кои са тези членове? Кой ги проверява?" пита Фиглиуци. "Ако имате необходимите пари и ги хвърлите, изглежда, че сте член. И сега тук идват членовете на вашето семейство и гостите им, и техните братовчеди, и техните свекъри."

Всичко това помага да се обясни защо рускоговоряща жена с украински произход на име Инна Яшчишин успя да се смеси с членове на клуба и самия Тръмп през пролетта и лятото на 2021 г., представяйки се за Анна де Ротшилд - потомка на банкерското семейство, отгледана в Монако.

Дали Ящишин и двамата китайски натрапници са били просто опортюнисти или са свързани с нещо по-зловещо, остава неизвестно. Но същото може да се каже за голяма част от тълпата в Мар-а-Лаго, особено за новодошлите. Но може би най-голямата въпросителна стои над ранения и отмъстителен собственик и DJ на курорта. Никой не знае какви планове е имал за откраднатата си съкровищница от държавни тайни.

"Каквото и да е избрал, е било, защото е имал някакво намерение да направи нещо с него", казва Лондон. "Въпросителният знак е: какви са били намеренията му? Но нищо от това няма да бъде щастлива история. Нищо от това няма да завърши добре по отношение на въздействието върху националната сигурност."