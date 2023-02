След Украйна Джо Байдън вече е в Полша

Президентът на САЩ Джо Байдън пристигна в понеделник вечерта на посещение в Полша, съобщи пред Полската агенция по печата заместник-министърът на външните работи Пьотр Вавжик. Пристигането на американския лидер на гара Пшемисл на границата с Украйна се предаваше от полската телевизия.

Самолетът Air Force One на Байдън по-рано трябваше да кацне на международното летище Фредерик Шопен във вторник сутринта. Програмата обаче се промени заради изненадващото посещение на Байдън в Киев, където той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски . Това е първото посещение на президент на САЩ в Украйна след руското нахлуване в Украйна преди година

Пътуването на Байдън беше подготвено при най-строга секретност. Информация за него се появи едва след пристигането му в Киев. Байдън пристигна в Киев с влак от Полша и се върна по същия път. На летището в град Жешув го чакаше самолет. Преди това много европейски лидери и официални лица от Брюксел пътуваха до Киев по този начин.

