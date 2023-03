Колко лъжи изрече Доналд Тръмп в последната си реч?

На събрание в Мериленд Доналд Тръмп обеща, че ще прекрати войната в Украйна за 24 часа и говори дълго за собственото му президентство, президентството на Джо Байдън, външните работи, престъпността, изборите и други теми.

Но каза ли истината? В дългата си реч всъщност той направи повече фалшиви твърдения, отколкото през всеки друг период от кариерата си. CNN прави проверка на факти за 23 от неверните твърдения, направени от Тръмп. А това е далеч от общия брой.

Престъпност и граждански вълнения

Престъпност в Манхатън

Докато Тръмп критикува окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг, който разследва компанията на Тръмп, той твърди, че "убийствата се извършват в брой, какъвто никой никога не е виждал, точно в Манхатън".

Факти: Тръмп дори не е близо до истината, че в Манхатън стават такъв голям брой убийства, какъвто никой никога не е виждал. Регионът, класифициран от полицейското управление на Ню Йорк като северен Манхатън, има 43 докладвани убийства през 2022 г. В този регион са регистрирани 379 убийства през 1990 г. и 306 убийства през 1993 г. В южния район на Манхатън са регистрирани 35 убийства през 2022 г. спрямо 124 съобщени убийства през 1990 г. и 86 убийства през 1993 г. Ню Йорк като цяло също не е близо до рекордни нива на убийства - в града са регистрирани 438 убийства през 2022 г. срещу 2262 през 1990 г. и 1927 през 1993 г.

Северен Манхатън имаше само осем съобщени убийства тази година до 19 февруари, докато Южен Манхатън имаше едно. Като цяло в града са регистрирани 49 убийства.

Националната гвардия и Минесота

Говорейки за бунтове на фона на протести за расова справедливост след полицейското убийство на Джордж Флойд в Минеаполис през 2020 г., Тръмп заяви, че е бил готов да изпрати Националната гвардия в Сиатъл, след което добави: "Ние спасихме Минеаполис. Работата е там, че не трябва да правим това. Защото зависи от губернатора, губернатора демократ. Те никога не искат помощ. Те нямат нищо против – почти като че нямат нищо против техните градове и държави да бъдат унищожени. Нещо не е наред с тези хора."

Факти: Това е една версия на реалността. Демократичният губернатор на Минесота Тим Уолц, а не Тръмп, беше този, който разположи Националната гвардия на Минесота по време на размириците през 2020 г.. Валц за първи път активира гвардията повече от седем часа преди Тръмп публично да заплаши да разположи гвардията лично. От офиса на Уолц казаха на CNN през 2020 г., че губернаторът е активирал гвардията в отговор на искания от служители в Минеаполис и Сейнт Пол – градове, също управлявани от демократи.

Тръмп многократно е правил неверни твърдения, че той е този, който е изпратил гвардията в Минеаполис.

Изпълнителна заповед на Тръмп относно паметниците

Тръмп се похвали, че е предприел ефективни действия като президент, за да спре унищожаването на статуи и паметници. "Приех и подписах заповед. Всеки, който го направи, получава 10 години затвор, без преговори – не е "10", но се превръща в три месеца", заяви той и добави: "Но ние преминахме през това. Това беше много стар закон и ние го открихме – един от моите много добри юристи заедно със съветника Стивън Милър го откриха. Те казаха: "Сър, не знам дали искате да опитате да върнете това обратно." А аз казах: "Ще го направя."

Факти: Твърдението на Тръмп е невярно. Той не създаде задължителна 10-годишна присъда за хора, които повреждат паметници. Всъщност неговата изпълнителна заповед от 2020 г. не налага увеличение на присъдите.

По-скоро изпълнителната заповед просто нареди на главния прокурор да "приоритизира" разследванията и съдебните преследвания на случаи на унищожаване на паметници и обяви, че е федерална политика да се преследват такива случаи в най-пълната степен, разрешена от съществуващия закон, включително съществуващ закон, който позволява присъда на до 10 години затвор за умишлено увреждане на федерална собственост. Изпълнителната заповед не направи нищо, за да принуди съдиите да наложат 10-годишна присъда.

Вандализъм в Портланд

Тръмп заяви: "Как е Портланд? Дори вече нямат витрини."

Факти: Това е голямо преувеличение. Портланд очевидно все още има стотици активни витрини, въпреки че се бори със свободните търговски места в центъра по различни причини, а някои фирми понякога са вандализирани от протестиращи. Тръмп от години преувеличава размера на имуществените щети от протестния вандализъм в Портланд.

Русия, Украйна и НАТО

Руски експанзионизъм

Хвалейки се с рекорда си във външната политика, Тръмп заяви: "Аз бях и единственият президент, при който Русия не е поела държава по време на моя мандат"

Факти: Въпреки че е вярно, че Русия не е поела държава по време на мандата на Тръмп, не е вярно, че той е бил единственият президент на САЩ, при който Русия не е нахлула в друга държава. "Напълно невярно", казва в имейл Майкъл Ходарковски, професор по история в университета Лойола в Чикаго, който е експерт по руския империализъм. "Ако под Русия той има предвид настоящата Руска федерация, която съществува от 1991 г., тогава най-добрият бивш достатъчно е Клинтън, 1992-98. През това време Русия води война в Чечения, но Чечня не беше държава, а един от регионите на Русия."

Ходарковски добавя: "Ако под Русия той има предвид СССР, както хората често правят, тогава от 1945 г., когато СССР окупира голяма част от Източна Европа до 1979 г., когато СССР нахлу в Афганистан, Москва не е превзела нито една нова държава. Тя изпраща сили само в страни, които е поела през 1945 г. (Унгария 1956 г., Чехословакия 1968 г.)."

Финансиране от НАТО

"И аз казах на престъпните чужди нации – те бяха престъпници, не си плащаха сметките – че ако искат нашата защита, трябва да платят и трябва да платят сега", каза Тръмп относно финансирането на НАТО.

Факти: Не е вярно, че страните от НАТО не са плащали "сметки", докато Тръмп не се появи, или че са били "нарушители" в смисъл на неплащане на сметки – както посочиха много проверяващи факти, когато Тръмп многократно използва подобен език по време на неговото президентство. Членовете на НАТО не са пропускали да плащат своя дял от общия бюджет на организацията, за да управляват организацията. И докато е вярно, че повечето страни от НАТО не изпълняваха (и все още не изпълняват) целта на НАТО всяка страна да изразходва минимум 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, тази цифра от 2% е това, което НАТО нарича "насока". Това не е някакъв обвързващ договор и не създава задължения. Официален ангажимент на НАТО към насоките от 2% през 2014 г. просто каза, че членовете, които в момента не са на това ниво, ще "се стремят да преминат към насоките от 2% в рамките на едно десетилетие".

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призна действията на Тръмп за осигуряването на увеличения на разходите за отбрана на европейските членки на НАТО, но си струва да се отбележи, че разходите се увеличиха и през последните две години на администрацията на Обама след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и повторното поемане на ангажимент тази година към насоките от 2%. НАТО отбелязва на уебсайта си, че 2022 г. е "осмата поредна година на нарастващи разходи за отбрана в европейските съюзници и Канада".

Съществуването на НАТО

Хвалейки се как е осигурил допълнително финансиране за НАТО от страни, Тръмп заяви: "Всъщност НАТО дори нямаше да съществува, ако не ги накарах да плащат".

Факти: Това са глупости.

Никога не е имало индикации, че НАТО, създадена през 1949 г., е щял да престане да съществува в началото на 2020 г. без допълнително финансиране от някои членове. Алиансът беше стабилен дори с много членове, които не отговаряха на насоките на алианса членовете да харчат 2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана.

"Очевидно цитатът няма смисъл", на мнение е Ерван Лагадек, професор по научни изследвания в училището по международни отношения на университета "Джордж Вашингтон" и експерт по НАТО.

Лагадек отбеляза, че НАТО не е имало проблеми да накара съюзниците да покрият около 3 милиарда долара годишно "пряко" финансиране за организацията, което е "фъстъци" за тази група страни. Според него единственият член на НАТО, който е дал "някакъв знак" през последните години, че обмисля напускане на алианса, "са били … САЩ, под управлението на Тръмп". Лагадек добави, че напускането на САЩ от алианса е един сценарий, който реалистично може да го убие, но това очевидно не е това, за което Тръмп говори в забележките си относно нивата на разходите.

Джеймс Голдгиер, професор по международни отношения в Американския университет и гостуващ сътрудник от института Брукингс, каза в имейл: "НАТО е основана през 1949 г., така че изглежда много ясно, че Доналд Тръмп няма нищо общо със съществуването му. Всъщност притесненията бяха, че той ще изтегли САЩ от НАТО, както предупреди неговият съветник по националната сигурност, че ще направи, ако бъде преизбран."

Цената на централата на НАТО

Тръмп се подигра на централата на НАТО, като каза: "Те хвърлиха пари за офис сграда, която струва 3 милиарда долара. Това е като небостъргач в Манхатън, легнал настрани. Това е една от най-дългите сгради, които съм виждал. А аз казах: "Трябваше, вместо да похарчите 3 милиарда долара, трябваше да похарчите 500 милиона долара за изграждане на най-великия бункер, който някога сте виждали. Защото Русия нямаше, дори нямаше да има нужда от самолетна атака. Един танк един стреля през тази красива стъклена сграда и я няма."

Факти: НАТО наистина похарчи много пари за централата си в Белгия, но цифрата на Тръмп за "3 милиарда долара" е голямо преувеличение. Когато Тръмп използва същата неточна цифра в началото на 2020 г., НАТО казва пред CNN, че щабът всъщност е бил построен за сума в рамките на одобрения бюджет от около 1,18 милиарда долара евро, което е около 1,3 милиарда долара по обменни курсове към неделя сутринта.

Наградата Пулицър

Тръмп направи обичайния си аргумент, че The Washington Post и The New York Times не е трябвало да печелят престижна журналистическа награда, наградата Пулицър за 2018 г., за репортажите си за руската намеса в изборите през 2016 г. и връзките й с екипа на Тръмп. След това той каза: "Сега дори признаха, че това е измама. Това беше пълна измама и те получиха наградата."

Факти: The Times и Post не са направили никакво признание за "измама". "Твърдението е напълно невярно", казва говорителят на Times Чарли Статландер в имейл в неделя. "Когато нашата награда "Пулицър", споделена с The Washington Post, беше оспорена от бившия президент, наградата беше подкрепена от Борда на наградите "Пулицър" след независим преглед. Бордът заяви, че "никакви пасажи или заглавия, твърдения или твърдения в което и да е от печелившите кандидатури не са дискредитирани от факти, появили се след връчването на наградите." Докладът на Times също беше подкрепен от разследването на Мюлер и ръководеното от републиканците разузнаване на Сената Разследване на комисията по въпроса.

Информираност за газопровода "Северен поток 2".

Тръмп заяви, че е против руския газопровод "Северен поток 2" до Германия: "Северен поток 2" – Никой никога не беше чувал за него … нали? Никой не е чувал за "Северен поток 2", докато не се появих аз.Трябваше да го нарека "тръбопроводът", защото никой не знаеше за какво говоря."

Факти: Не е вярно, че "никой" не е чувал за "Северен поток 2", преди той да започне да го обсъжда. "Северен поток 2" беше редовна тема на медийни, правителствени и дипломатически дискусии преди Тръмп да встъпи в длъжност. Всъщност Байдън публично го критикува като вицепрезидент през 2016 г. Тръмп може и да е генерирал повишена осведоменост на САЩ за противоречивия проект, но „"никой не е чувал за "Северен поток 2", докато аз не се появих" е твърдение, което не е вярно.

Тръмп и "Северен поток 2"

Тръмп заяви: "Разбирах се много добре с Путин, въпреки че аз бях този, който прекрати неговия проект. Помните ли, че казаха: "Тръмп дава много на Русия" Наистина ли? Путин всъщност ми каза: "Ако си ми приятел, адски мразя да те видя като мой враг." Защото аз сложих край на тръбопровода. Аз го приключих."

Факти: Тръмп не уби "Северен поток 2". Въпреки че той одобри санкции срещу компании, работещи по проекта, този ход дойде почти три години след неговото президентство, когато тръбопроводът вече беше около 90% завършен – и държавната собственост Руската газова компания, която стои зад проекта, заяви малко след санкциите, че сама ще завърши газопровода. Компанията обяви през декември 2020 г., че строителството се възобновява. А през оставащите дни от мандата на Тръмп през януари 2021 г., Германия обяви, че е подновила разрешението за строителство в своите води.

Работата по тръбопроводът така и не започна. Германия в крайна сметка спря проекта, тъй като Русия се канеше да нахлуе в Украйна в началото на миналата година. Газопроводът беше повреден по-късно през годината в това, което беше описано като акт на саботаж.

Администрацията на Обама и Украйна

Тръмп твърди, че докато е предоставял смъртоносна помощ на Украйна, администрацията на Обама "не е искала да се намесва" и просто е "доставила чаршафите". "Помниш ли? Те доставиха чаршафите. И може би дори няколко възглавници от бизнесмена Майк Линдел, който седи точно тук. … Но те доставиха чаршафите."

Факти: Това е неточно. Въпреки че е вярно, че администрацията на Обама отказа да предостави оръжие на Украйна, тя предостави повече от 600 милиона долара помощ за сигурност на Украйна между 2014 г. и 2016 г., която включваше много повече от чаршафи. Помощта включва противоартилерийски и противоминометни радари, бронирани Humvees, тактически дронове, устройства за нощно виждане и медицински консумативи.

Байдън и украински прокурор

Тръмп твърди, че Байдън, като вицепрезидент, е задържал милиард долара от Украйна, докато страната не уволни прокурор, който е "след Хънтър" и компания, която му плаща. Тръмп имаше предвид Хънтър Байдън, синът на Джо Байдън, който беше член на борда на украинската енергийна компания Burisma Holdings.

Факти: Това твърдение е безпочвено. Никога не е имало доказателства, че Хънтър Байдън е бил разследван от прокурора Виктор Шокин, който беше широко обвиняван от украински антикорупционни активисти и европейски държави за това, че не е разследвал корупцията. Бивш украински заместник-прокурор и топ антикорупционен активист казаха, че разследването, свързано с Burisma, е било в пасив по времето, когато Джо Байдън е оказал натиск върху Украйна да уволни Шокин.

Дария Каленюк, изпълнителен директор на украинския Център за борба с корупцията, каза пред The Washington Post през 2019 г.: "Шокин не е разследвал. Той не искаше да разследва Burisma. А Шокин беше уволнен не защото искаше да направи това разследване, а точно обратното, защото той се провали в това разследване. В допълнение, наследникът на Шокин като главен прокурор, Юрий Луценко, каза пред Bloomberg през 2019 г.: "Хънтър Байдън не е нарушил никакви украински закони – поне към момента не виждаме никакви неправомерни действия."

Байдън, като вицепрезидент, изпълняваше политиката на САЩ и техните съюзници, а не преследваше своя собствена програма, като заплашваше да задържи гаранция за заем от САЩ в размер на милиарди долари, ако украинското правителство не уволни Шокин.

Икономиката

Тръмп и създаването на работни места

Обещавайки да спаси работните места на американците, ако бъде избран отново, Тръмп заяви: "Имахме най-добрата работна среда от всеки президент досега."

Факти: Това твърдение не е невярно. САЩ загубиха около 2,7 милиона работни места по време на президентството на Тръмп, най-лошият общ рекорд за работни места за всеки президент. Нетната загуба до голяма степен се дължи на пандемията COVID-19, но дори рекордът за работни места на Тръмп преди пандемията – около 6,7 милиона добавени работни места – далеч не е най-големият от всеки президент досега. Икономиката добави повече от 11,5 милиона работни места през първия мандат на президента демократ Бил Клинтън през 90-те години.

Тарифи за Китай

Тръмп повтори търговско твърдение, което често е правил по време на президентството си. Говорейки за Китай, той каза, че ги е "наложил" с тарифи, които са имали ефекта на "внасяне на стотици милиарди долари, наливащи се в нашата хазна от Китай". Той твърди, че е направил това, въпреки че "никой друг президент не е получил дори 10 цента – нито един президент не е получил нищо от тях".

Факти: Не е вярно, че нито един президент преди Тръмп не е генерирал приходи чрез мита върху стоки от Китай. В действителност САЩ са имали мита върху Китай повече от два века и FactCheck.org съобщи през 2019 г., че САЩ са генерирали средно 12,3 милиарда долара мита годишно от 2007 до 2016 г., според Комисията за международна търговия на САЩ DataWeb. Освен това американските вносители, а не китайските износители, извършват действителните тарифни плащания – и проучване след проучване по време на президентството на Тръмп установи, че американците поемат по-голямата част от разходите за тарифите.

Търговският дефицит с Китай

Тръмп продължи да повтаря невярно твърдение, което е правил повече от 100 пъти като президент – че САЩ са имали търговски дефицит с Китай от над 500 милиарда долара. Той твърди, че това са "пет, шест, седемстотин милиарда долара годишно".

Факт: САЩ никога не са имали търговски дефицит от 500 милиарда, 600 милиарда или 700 милиарда долара с Китай, дори ако броите само търговията със стоки и пренебрегнете търговията с услуги, в която САЩ имат излишък с Китай. Рекордът преди Тръмп за дефицит на стоки с Китай беше около 367 милиарда долара през 2015 г. Дефицитът на стоки достигна нов рекорд от около 418 милиарда долара при Тръмп през 2018 г., преди да падне под 400 милиарда долара през следващите години.

Избори

Тръмп и изборите през 2020 г

Тръмп каа, че хората твърдят, че искат да се кандидатират срещу него, въпреки че, той е спечелил изборите през 2020 г. Той каза: "Спечелих вторите избори, добре, спечелих ги с много. Знаете ли, когато казват, когато казват, че Байдън е спечелил, умните хора знаят, че това не се е случило."

Факти: Това е редовната лъжа на Тръмп. Той загуби изборите през 2020 г. от Байдън честно, с 306 срещу 232 в Избирателната колегия. Байдън имаше 7 милиона гласа повече от Тръмп.

Демократите и изборите

Тръмп каза, че демократите са добри само в "дезинформацията" и "измамата на изборите".

Факти: Това са глупости. Просто няма основание за широко твърдение, че демократите са измамници на изборите. Изборните измами и измамите с гласоподаватели са изключително редки при изборите в САЩ, въпреки че подобни престъпления понякога се извършват от служители и поддръжници на двете партии.

Война и мир

Освобождаването на халифата на ISIS

Тръмп повтори познатата си история за това как уж е освободил "халифата" на терористичната групировка ISIS за "три седмици". Този път той каза: "Всъщност, с халифата на ISIS, определен генерал каза, че това може да бъде направено само за три години, "и вероятно изобщо не може да бъде направено, сър." А аз го направих за три седмици . Отидох в Ирак, срещнах велик генерал. "Господине, мога да го направя за три седмици." Чували сте тази история. "Мога да го направя след три седмици, сър." „Как смятате да го направите? Обясниха го. Направих го за три седмици. Казаха ми, че това изобщо не може да стане, че ще отнеме поне три години. Направи го за три седмици. Нокаутира 100% от халифата на ISIS."

Факти: Твърдението на Тръмп за премахване на халифата на ISIS за "три седмици" не е вярно. "Халифатът" на ISIS беше обявен за напълно освободен повече от две години след президентството на Тръмп, през 2019 г. Дори ако Тръмп стартираше часовника по време на посещението си в Ирак, в края на декември 2018 г., освобождението беше обявено след повече от две и една година половин месец по-късно. В допълнение, Тръмп си приписа твърде много заслуги за поражението на халифата, както е правил в миналото, когато каза: "Аз го направих": кюрдските сили извършиха голяма част от наземните битки и имаше голям напредък срещу халифата при президента Барак Обама през 2015 и 2016 г.

Военна техника, оставена в Афганистан

Тръмп твърди, както и преди, че САЩ са оставили след себе си военно оборудване на стойност 85 милиарда долара, когато са се изтеглили от Афганистан през 2021 г. "Сега той има нашето оборудване на стойност 85 милиарда долара, което купих. Нещото, за което никой никога не говори е, че загубихме 13 войници, загубихме най-доброто военно оборудване в света на стойност 85 милиарда долара", каза той.



Факти: Сумата на Тръмп за 85 милиарда долара е невярна. Въпреки че значително количество военно оборудване, предоставено от САЩ на афганистанските правителствени сили, наистина беше изоставено на талибаните при изтеглянето на САЩ, Министерството на отбраната изчисли, че това оборудване е струвало около 7,1 милиарда долара – част от около 18,6 милиарда долара оборудване на стойност, предоставено на афганистанските сили между 2005 г. и 2021 г. И част от оборудването, което е останало, е станало неработещо, преди силите на САЩ да се изтеглят.

Както други проверяващи факти обясниха по-рано, "85 милиарда долара" е закръглена цифра за общата сума пари, които Конгресът е отделил по време на войната във фонд, подкрепящ афганистанските сили за сигурност. Малка част от това финансиране беше за оборудване.

Изтеглянето от Афганистан и F-16

Тръмп твърди, че талибаните са придобили изтребители F-16 заради изтеглянето на САЩ: "Те се страхуваха от F-16. И сега ги притежават. Помислете си."

Факти: Това е невярно. F-16 не бяха сред оборудването, изоставено след изтеглянето на САЩ и разпадането на афганистанските въоръжени сили, тъй като афганистанските въоръжени сили не летяха с F-16.



Имиграция

Граничната стена

Тръмп твърди, че е спазил обещанието си да завърши стена по границата с Мексико: "Както знаете, построих стотици мили стена и изпълних тази задача, както обещах. След това започнах да добавям още повече в области, които изглежда позволяваха на много хора да влязат."

Факт: Не е вярно, че Тръмп е "завършил" граничната стена. Според официален доклад "Състояние на граничната стена", изготвен от митниците и граничната служба на САЩ два дни след като Тръмп напусна поста, около 458 мили от стената са били завършени при Тръмп – но още около 280 мили, които са били определени за изграждане на стена, не са били завършени завършен.

В доклада, предоставен на Присила Алварес от CNN, се казва, че от тези 280 мили, които остават да бъдат изминати, около 74 мили са "във фазата преди строителството и все още не са възложени, на места, където в момента няма бариери", и че 206 мили са "в момента по договор, на мястото на порутени и остарели проекти и на места, където преди това не е имало бариери".

Латинска Америка и депортации

Тръмп разказа познатата си история за това как, докато не е станал президент, САЩ не са можели да депортират членове на бандата MS-13 в други страни, "особено" Гватемала, Ел Салвадор и Хондурас, защото тези страни "не ги искали".

Факт: Не е вярно, че по правило Гватемала и Хондурас не приемат обратно мигранти, депортирани от САЩ по време на администрацията на Обама, въпреки че имаше някои отделни изключения.

През 2016 г., точно преди президентството на Тръмп, нито Гватемала, нито Хондурас бяха в списъка на страните, които имиграционните и митнически органи (ICE) считат за "непокорни" или несътруднически при приемането на връщането на техните граждани.

За фискалната 2016 г., последната пълна фискална година на Обама в офиса, ICE съобщи, че Гватемала и Хондурас се нареждат на второ и трето място, след само Мексико, по отношение на страната на гражданство на хората, изведени от САЩ.