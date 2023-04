Нов руски танк е паркиран на паркинг в САЩ

Изненадваща находка бе открита на паркинг за тирове в САЩ - нов руски танк Т-90А.

Твърди се, че машината е била пленена в Украйна и изпратена в САЩ за изселдване.

Бронираната машина е модерна за руските стандарти, а конкретната бройка е произведена през 2004 г., твърдят от Warspotting.net.

От направените снимки става ясно, че машината е била натоварена на пристанището в Гдиня, Полша. Крайната дестинация на танка е Центърът за тестове в Абърдийн (ATC) на армията на САЩ.

Пентагонът се интересува от експлозивна реактивна броня (ERA) на купола и монтирани "заслепители" от системата за самозащита "Щора-1".

Основното оръжие на Т-90 е неговото 125-милиметрово оръдие.

SHOCK: Russian T-90 tank temporarily abandoned at a Louisiana truck stop. The tank features state-of-the-art technology and electronics from a French defense called Thales. The tank was imported by a Houston company from Poland. https://t.co/eEMxQ4XRR9 pic.twitter.com/oFJ4IJcsrW