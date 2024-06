Огромен пожар в Лос Анджелис, евакуриха хиляди

Горски пожар северозападно от Лос Анджелис наложи евакуацията на повече от хиляда души.

Силните ветрове затрудняват гасенето, в което са включени 400 пожарникари, 70 пожарни коли и два булдозера.

Причината за огъня за момента не е известна, но горещото и сухо време са предпоставка за пожари.

Няма застрашени домове, но са нанесени щети върху две търговски сгради, пише БНТ.



WILD FIRES, CALIFORNIA

Brush Fire Near Gorman Grows to Over 11,000 Acres

JUNE 16,2024

LOS ANGELES COUNTY — A raging brush fire continues to increase in size as firefighters battle the blaze by air and ground to contain flames consuming the area of Gorman Road and beyond in… pic.twitter.com/ubAvdFM7a6