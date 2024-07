Мелания мрази Белия дом и няма намерение да е Първа дама 24/7

Мелания Тръмп е големият отсъстващ по време на предизборната кампания на съпруга ѝ Доналд. Тя не го подкрепи и по време на делото, което се води срещу него в Ню Йорк. На дебата срещу Джо Байдън, който се проведе на 27 юни, нейната липса отново се усети. Това е и първият път, когато се наруши десетилетната традиция съпругите на кандидатите за президент да подкрепят съпрузите си по време на дебати, които до голяма степен могат да решат изхода от изборите.

Като цяло Мелания рядко е виждана заедно със съпруга си не само от началото на предизборната му кампания, а и откакто напуснаха Белия дом. Сега мнозина се чудят, ако Тръмп стане отново президент на САЩ, каква ще бъде нейната роля? Важен е и въпросът ще се върне ли Мелания във Вашингтон?

Инсайдери от кампанията на Доналд Тръмп заявяват, че американците не трябва да очакват да виждат Мелания често в Белия дом и Вашингтон. Тя е преговаряла с Доналд и е съгласувала всички подробности още преди той да започне третата си кампания за президент на САЩ.

Според приближени до съпрузите, Мелания е водила преговори с Доналд и ясно е заявила, че тя няма да бъде Първа дама 24/7. Очаква се и сега, както по време на първия мандат на Тръмп, Мелания да постави сина си Барън на първо място. Според неназован източник, Мелания планира да бъде в Ню Йорк за част от всеки месец и потенциално всеки уикенд.

"Причината за това е, че Барън възнамерява да влезе в колеж. Той е на 18 години и напускайки семейното гнездо, иска да бъде независим. Но Мелания иска да е наоколо, ако има нужда от нея", добавя източникът и продължава: "Барън никога не е бил сам. За него е голям стрес да бъде първокурсник и потенциално - син на президента в град, който е предимно демократичен. Мелания иска да бъде наблизо."

Кейт Андерсън Брауър, автор на First Ladies: The Grace and Power of America's Modern First Ladies директно споделя, че Мелания мрази Вашингтон и няма намерение да се показва често. Нещо повече - тя гледа на ролята на Първа дама като на неплатена институция, поставяйки живота си на пауза за четири години.

Мелания много добре знае какво я очаква в Белия дом и този път може би няма да я виждаме често.

