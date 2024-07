Тръмп хвана голф стика: За разлика от стрелеца, аз не пропускам

Едва 16 часа, след като беше стреляно по него, Доналд Тръмп отиде да играе голф в Бедминстър. Това предизвика дебат за неговата устойчивост и реакцията му след опита за убийство.

Онлайн се появиха кадри, на които Тръмп се качва на количката си за голф, махайки на поддръжниците си. На фон могат да бъдат чути възгласите им, а една жена дори реагира с думите. "Господин президент!"

🚨BREAKING: Donald Trump spotted getting into a golf cart after getting shot in the ear. pic.twitter.com/xPCiTUOD6B