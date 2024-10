Социопат ли е Тръмп: Танцува на YMCA по време на възпоменателна служба

Кампанията на Тръмп беше критикувана за неуместното пускане на YMCA в края на възпоменателното събитие на 7 октомври, докато бившият президент изпълняваше характерното си танцово движение.

Доналд Тръмп се присъедини към членовете на еврейската общност в понеделник вечерта в своя голф клуб Doral във Флорида, за това, което неговата кампания обяви като "възпоменателно събитие" в чест на онези, които бяха убити и взети за заложници от бойци на Хамас при ужасяващата атака срещу Израел една година преди.

След като републиканецът приключи речта си, YMCA на Village People – фаворит на кампанията на Тръмп – започна да свири, докато той все още беше на сцената.

Тръмп размаха юмрук в такт с музиката, преди да изпълни характерния си танц.

Trump dance to YMCA at the October 7 memorial event.

This is what a narcissistic sociopath looks like pic.twitter.com/9ZRjrMgiFr