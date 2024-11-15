Èçáîðúò íà Òðúìï çà Ïåíòàãîíà ïðåäèçâèêâà òðåâîãà è ïðåçðåíèå

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ EPA
Èçáîðúò íà Äîíàëä Òðúìï íà Ïèéò Õåãñåò çà ðúêîâîäèòåë íà Ïåíòàãîíà ïðåäèçâèêà îòïîð âúâ âîåííèòå ñðåäè âúâ Âàøèíãòîí, òúé êàòî ñëóæèòåëèòå ðàçêðèòèêóâàõà "áåçóìíèÿ" õîä äà ñå íàçíà÷è "áîìáàäæèÿ", êîéòî íÿìà íåîáõîäèìîòî âëèÿíèå, çà äà îãëàâè íàé-ìîùíîòî ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà â ñâåòà, ïèøå Financial Times.Âúâ âòîðíèê Òðúìï íîìèíèðà Õåãñåò, âîäåù îò Fox News, èçâåñòåí ñ íàïàäêèòå ñè ñðåùó "áóäèòåëñòâîòî" - åäèí îò íÿêîëêîòî ñïîðíè èçáîðà íà èçáðàíèÿ ïðåçèäåíò â îáëàñòòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò â ðàìêèòå íà áúðçîòî 24-÷àñîâî íàçíà÷àâàíå íà ìèíèñòðè, êîåòî ïðåäèçâèêà ïðåçðåíèå îò ñòðàíà íà îïîíåíòèòå è òðåâîãà îò ñòðàíà íà ñúþçíèöèòå íà ÑÀÙ.
Êðèòèöèòå íà Õåãñåò ãî îïðåäåëèõà êàòî íåïîäãîòâåí çà êëþ÷îâà ðàáîòà â ïåðèîä íà ãëîáàëåí êîíôëèêò - è êàòî çàïëàõà çà ñòàáèëíîñòòà íà àìåðèêàíñêàòà îòáðàíèòåëíà èíñòèòóöèÿ. Òåëåâèçèîííèÿò âîäåù, êîéòî ñúùî å ñëóæèë â àìåðèêàíñêàòà àðìèÿ, ïðåäëîæè äà áúäàò óâîëíåíè âèñøè âîåííè ðúêîâîäèòåëè, âêëþ÷èòåëíî ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáåäèíåíèÿ êîìèòåò íà íà÷àëíèê-ùàáîâåòå.
"Òîé å íåêâàëèôèöèðàí è å íàé-îòêðîâåíàòà è êðàéíà ïîëèòè÷åñêà êàíäèäàòóðà, êîÿòî íÿêîãà ñìå âèæäàëè. Òîâà å õâúðëÿ÷ íà áîìáè", çàÿâè Ïîë Ðèêõîô, îñíîâàòåë íà îðãàíèçàöèÿòà "Íåçàâèñèìè âåòåðàíè íà Àìåðèêà", êîÿòî ïîìàãà íà ïîëèòè÷åñêè íåçàâèñèìè âåòåðàíè äà ñå êàíäèäàòèðàò çà ïîñòîâå.
Ðèêõîô çàÿâè, ÷å íîìèíàöèÿòà, êîÿòî èäâà ñàìî ñåäìèöà ñëåä êàòî Ðåïóáëèêàíñêàòà ïàðòèÿ íà Òðúìï ñïå÷åëè Áåëèÿ äîì è äâåòå êàìàðè íà Êîíãðåñà, ïîêàçâà, ÷å íîâîèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò âå÷å íå ñå èíòåðåñóâà îò ðåàêöèÿòà íà ðàäèêàëíàòà ìó ïðîãðàìà çà ñòðàíàòà.
Îùå ïðåäè íîìèíèðàíåòî íà Õåãñåò ñëóæèòåëèòå íà Ïåíòàãîíà ñå áÿõà ðàçòðåâîæèëè îò îáåùàíèÿòà íà Òðúìï äà óâîëíè "ãåíåðàëèòå-áóäèòåëè" è äà ïðåìàõíå ïðîãðàìèòå çà ðàçíîîáðàçèå â àðìèÿòà.
Êàíäèäàòóðàòà íà âîäåùèÿ îò Fox News å "áåçóìíà", êàçâà åäèí îò âèñøèòå ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà îòáðàíàòà - è îçàäà÷àâàùà äîðè íÿêîè ðåïóáëèêàíöè, êîèòî ñà áèëè óñïîêîåíè îò èçáîðà íà Ìàéê Óîëö çà ñúâåòíèê ïî íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è Ìàðêî Ðóáèî çà äúðæàâåí ñåêðåòàð íà Òðúìï.
Êðèòèöèòå íà Òðúìï âèäÿõà â òîâà îùå åäíî äîêàçàòåëñòâî çà íåïîñòîÿíñòâîòî íà íîâîèçáðàíèÿ ïðåçèäåíò.
"Èçáîðúò íà Òðúìï íà Ïèéò Õåãñåò å íàé-óæàñíî ïðåäñêàçóåìîòî ãëóïàâî íåùî", êàçà Àäàì Êèíöèíãåð, áèâø êîíãðåñìåí îò Ðåïóáëèêàíñêàòà ïàðòèÿ. Âúçìîæíîòî èçäèãàíå íà Õåãñåò âå÷å ïðåäèçâèêà êðèòèêè îò ñòðàíà íà ñúþçíèöèòå íà ÑÀÙ íà ôîíà íà îïàñåíèÿòà, ÷å ïîçèöèèòå íà ñúþçíèêà íà Òðúìï ïî îòíîøåíèå íà Èçðàåë, Óêðàéíà èëè Òàéâàí íå ñà íàïúëíî èçâåñòíè èëè ïîñëåäîâàòåëíè.
Òðúìï çàÿâè, ÷å Õåãñåò å "òâúðä, óìåí è èñòèíñêè âÿðâàù â Àìåðèêà íà ïúðâî ìÿñòî", êîåòî å îùå åäèí çíàê, ÷å íîâîèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò ïðåâðúùà ëîÿëíîñòòà â êëþ÷îâî èçèñêâàíå ïðè íàçíà÷åíèÿòà ñè â êàáèíåòà. Íî áèâøè ñëóæèòåëè ïðåäóïðåäèõà, ÷å íàìåðåíèåòî íà Õåãñåò äà îòñòðàíè âèñøè ãåíåðàëè èëè äà íàêàðà Òðúìï äà óâîëíè ÊÊ Áðàóí - êîéòî áåøå ïúðâèÿò àôðîàìåðèêàíåö, îãëàâèë êëîí íà âúîðúæåíèòå ñèëè íà ÑÀÙ - èëè äà íàðåäè íà âîåííèòå äà ó÷àñòâàò â ìàñîâè äåïîðòàöèè ìîæå äà ïðåäèçâèêà çíà÷èòåëíà êðèçà ìåæäó âîåííîñëóæåùèòå è ïîëèòè÷åñêîòî ðúêîâîäñòâî.
"Òóê íàáëþäàâàìå ïîòåíöèàëíà êðèçà â ãðàæäàíñêî-âîåííèòå îòíîøåíèÿ", êàçâà Åðèê Åäåëìàí, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà óïúëíîìîùåíàòà îò Êîíãðåñà Êîìèñèÿ çà íàöèîíàëíà îòáðàíèòåëíà ñòðàòåãèÿ è âèñø ñëóæèòåë íà Ïåíòàãîíà ïî âðåìå íà óïðàâëåíèåòî íà Äæîðäæ Áóø.
Õåãñåò îñòðî êðèòèêóâà èíèöèàòèâèòå çà ìíîãîîáðàçèå, ðàâíîïîñòàâåíîñò è ïðèîáùàâàíå, îáâèíÿâàéêè ãè, ÷å âúîðúæåíèòå ñèëè íå óñïÿâàò äà ïðèâëåêàò ïîâå÷å õîðà, îñîáåíî áåëè ìúæå. Âîåííèòå ñïåöèàëèñòè ïî íàáèðàíå íà ïåðñîíàë ñâúðçâàò íàìàëÿâàíåòî íà áðîÿ íà íîâîáðàíöèòå îò áÿëàòà ðàñà ñ íàðàñòâàùîòî çàòëúñòÿâàíå è ëîøîòî ôèíàíñèðàíå íà îáðàçîâàíèåòî, íàðåä ñ äðóãè ôàêòîðè.
Çà äà áúäå óòâúðäåí, Õåãñåò òðÿáâà äà ïîëó÷è ìíîçèíñòâî îò ãëàñîâåòå â Ñåíàòà, êîåòî ìîæå äà ñå îêàæå ïðåäèçâèêàòåëñòâî, âúïðåêè ÷å ðåïóáëèêàíöèòå èìàò ïðåäèìñòâî îò 53 ìåñòà â Êàìàðàòà. Íÿêîè ñåíàòîðè èçãëåæäàõà íåñèãóðíè. "Íå çíàì íèùî çà íåãî", çàÿâè â ñðÿäà Áèë Êàñèäè, ñåíàòîð ðåïóáëèêàíåö îò Ëóèçèàíà.
Íî íèêîé îò ÷ëåíîâåòå íà ïàðòèÿòà íå å çàÿâèë, ÷å ùå ãëàñóâà ïðîòèâ íåãî. Ðîäæúð Óèêúð, âîäåùèÿò ðåïóáëèêàíåö â ñåíàòñêàòà êîìèñèÿ ïî âúîðúæåíèòå ñèëè, çàÿâè â ñðÿäà, ÷å íÿìà íèêàêâè ïðèòåñíåíèÿ îòíîñíî Õåãñåò, êàòî çàÿâè ïðåä CNN, ÷å å „âúçõèòåí“ îò íîìèíàöèÿòà ìó.
Íàé-ãîëÿìîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî ïðåä çâåçäàòà íà Fox News ìîæå äà áúäå äà óáåäè ñåíàòîðèòå - èëè âîåííèòå ëèäåðè - ÷å òîé å íàäåæäåí êàòî øåô íà Ïåíòàãîíà, ñ óïðàâëåíñêè óìåíèÿ äà ðúêîâîäè íàé-ãîëÿìàòà áþðîêðàöèÿ â ñòðàíàòà èëè äà ïîääúðæà êîíòàêòè ñúñ ñúþçíèöè è ïàðòíüîðè.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase