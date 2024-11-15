Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Èçáîðúò íà Òðúìï çà Ïåíòàãîíà ïðåäèçâèêâà òðåâîãà è ïðåçðåíèå

Ïèéò Õåãñåò å îïðåäåëÿí çà"áîìáàäæèÿ", êîéòî íÿìà íåîáõîäèìîòî âëèÿíèå
15 íîå 2024 21:00, Ãåðãàíà Ïîïîâà
38
Èçáîðúò íà Òðúìï çà Ïåíòàãîíà ïðåäèçâèêâà òðåâîãà è ïðåçðåíèå
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ EPA

Èçáîðúò íà Äîíàëä Òðúìï íà Ïèéò Õåãñåò çà ðúêîâîäèòåë íà Ïåíòàãîíà ïðåäèçâèêà îòïîð âúâ âîåííèòå ñðåäè âúâ Âàøèíãòîí, òúé êàòî ñëóæèòåëèòå ðàçêðèòèêóâàõà "áåçóìíèÿ" õîä äà ñå íàçíà÷è "áîìáàäæèÿ", êîéòî íÿìà íåîáõîäèìîòî âëèÿíèå, çà äà îãëàâè íàé-ìîùíîòî ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà â ñâåòà, ïèøå Financial Times.

Îùå ïî òåìàòà
Âàøèíãòîí øîêèðàí îò èçáîðà íà Òðúìï çà íîâ øåô íà Ïåíòàãîíà
13 íîå 2024 18:30
58
Âúâ âòîðíèê Òðúìï íîìèíèðà Õåãñåò, âîäåù îò Fox News, èçâåñòåí ñ íàïàäêèòå ñè ñðåùó "áóäèòåëñòâîòî" - åäèí îò íÿêîëêîòî ñïîðíè èçáîðà íà èçáðàíèÿ ïðåçèäåíò â îáëàñòòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò â ðàìêèòå íà áúðçîòî 24-÷àñîâî íàçíà÷àâàíå íà ìèíèñòðè, êîåòî ïðåäèçâèêà ïðåçðåíèå îò ñòðàíà íà îïîíåíòèòå è òðåâîãà îò ñòðàíà íà ñúþçíèöèòå íà ÑÀÙ.

Êðèòèöèòå íà Õåãñåò ãî îïðåäåëèõà êàòî íåïîäãîòâåí çà êëþ÷îâà ðàáîòà â ïåðèîä íà ãëîáàëåí êîíôëèêò - è êàòî çàïëàõà çà ñòàáèëíîñòòà íà àìåðèêàíñêàòà îòáðàíèòåëíà èíñòèòóöèÿ. Òåëåâèçèîííèÿò âîäåù, êîéòî ñúùî å ñëóæèë â àìåðèêàíñêàòà àðìèÿ, ïðåäëîæè äà áúäàò óâîëíåíè âèñøè âîåííè ðúêîâîäèòåëè, âêëþ÷èòåëíî ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáåäèíåíèÿ êîìèòåò íà íà÷àëíèê-ùàáîâåòå.

"Òîé å íåêâàëèôèöèðàí è å íàé-îòêðîâåíàòà è êðàéíà ïîëèòè÷åñêà êàíäèäàòóðà, êîÿòî íÿêîãà ñìå âèæäàëè. Òîâà å õâúðëÿ÷ íà áîìáè", çàÿâè Ïîë Ðèêõîô, îñíîâàòåë íà îðãàíèçàöèÿòà "Íåçàâèñèìè âåòåðàíè íà Àìåðèêà", êîÿòî ïîìàãà íà ïîëèòè÷åñêè íåçàâèñèìè âåòåðàíè äà ñå êàíäèäàòèðàò çà ïîñòîâå.

Ðèêõîô çàÿâè, ÷å íîìèíàöèÿòà, êîÿòî èäâà ñàìî ñåäìèöà ñëåä êàòî Ðåïóáëèêàíñêàòà ïàðòèÿ íà Òðúìï ñïå÷åëè Áåëèÿ äîì è äâåòå êàìàðè íà Êîíãðåñà, ïîêàçâà, ÷å íîâîèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò âå÷å íå ñå èíòåðåñóâà îò ðåàêöèÿòà íà ðàäèêàëíàòà ìó ïðîãðàìà çà ñòðàíàòà.

Îùå ïðåäè íîìèíèðàíåòî íà Õåãñåò ñëóæèòåëèòå íà Ïåíòàãîíà ñå áÿõà ðàçòðåâîæèëè îò îáåùàíèÿòà íà Òðúìï äà óâîëíè "ãåíåðàëèòå-áóäèòåëè" è äà ïðåìàõíå ïðîãðàìèòå çà ðàçíîîáðàçèå â àðìèÿòà.

Êàíäèäàòóðàòà íà âîäåùèÿ îò Fox News å "áåçóìíà", êàçâà åäèí îò âèñøèòå ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà îòáðàíàòà - è îçàäà÷àâàùà äîðè íÿêîè ðåïóáëèêàíöè, êîèòî ñà áèëè óñïîêîåíè îò èçáîðà íà Ìàéê Óîëö çà ñúâåòíèê ïî íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è Ìàðêî Ðóáèî çà äúðæàâåí ñåêðåòàð íà Òðúìï.

Êðèòèöèòå íà Òðúìï âèäÿõà â òîâà îùå åäíî äîêàçàòåëñòâî çà íåïîñòîÿíñòâîòî íà íîâîèçáðàíèÿ ïðåçèäåíò.
"Èçáîðúò íà Òðúìï íà Ïèéò Õåãñåò å íàé-óæàñíî ïðåäñêàçóåìîòî ãëóïàâî íåùî", êàçà Àäàì Êèíöèíãåð, áèâø êîíãðåñìåí îò Ðåïóáëèêàíñêàòà ïàðòèÿ. Âúçìîæíîòî èçäèãàíå íà Õåãñåò âå÷å ïðåäèçâèêà êðèòèêè îò ñòðàíà íà ñúþçíèöèòå íà ÑÀÙ íà ôîíà íà îïàñåíèÿòà, ÷å ïîçèöèèòå íà ñúþçíèêà íà Òðúìï ïî îòíîøåíèå íà Èçðàåë, Óêðàéíà èëè Òàéâàí íå ñà íàïúëíî èçâåñòíè èëè ïîñëåäîâàòåëíè.

Òðúìï çàÿâè, ÷å Õåãñåò å "òâúðä, óìåí è èñòèíñêè âÿðâàù â Àìåðèêà íà ïúðâî ìÿñòî", êîåòî å îùå åäèí çíàê, ÷å íîâîèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò ïðåâðúùà ëîÿëíîñòòà â êëþ÷îâî èçèñêâàíå ïðè íàçíà÷åíèÿòà ñè â êàáèíåòà. Íî áèâøè ñëóæèòåëè ïðåäóïðåäèõà, ÷å íàìåðåíèåòî íà Õåãñåò äà îòñòðàíè âèñøè ãåíåðàëè èëè äà íàêàðà Òðúìï äà óâîëíè ÊÊ Áðàóí - êîéòî áåøå ïúðâèÿò àôðîàìåðèêàíåö, îãëàâèë êëîí íà âúîðúæåíèòå ñèëè íà ÑÀÙ - èëè äà íàðåäè íà âîåííèòå äà ó÷àñòâàò â ìàñîâè äåïîðòàöèè ìîæå äà ïðåäèçâèêà çíà÷èòåëíà êðèçà ìåæäó âîåííîñëóæåùèòå è ïîëèòè÷åñêîòî ðúêîâîäñòâî.

"Òóê íàáëþäàâàìå ïîòåíöèàëíà êðèçà â ãðàæäàíñêî-âîåííèòå îòíîøåíèÿ", êàçâà Åðèê Åäåëìàí, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà óïúëíîìîùåíàòà îò Êîíãðåñà Êîìèñèÿ çà íàöèîíàëíà îòáðàíèòåëíà ñòðàòåãèÿ è âèñø ñëóæèòåë íà Ïåíòàãîíà ïî âðåìå íà óïðàâëåíèåòî íà Äæîðäæ Áóø.

Õåãñåò îñòðî êðèòèêóâà èíèöèàòèâèòå çà ìíîãîîáðàçèå, ðàâíîïîñòàâåíîñò è ïðèîáùàâàíå, îáâèíÿâàéêè ãè, ÷å âúîðúæåíèòå ñèëè íå óñïÿâàò äà ïðèâëåêàò ïîâå÷å õîðà, îñîáåíî áåëè ìúæå. Âîåííèòå ñïåöèàëèñòè ïî íàáèðàíå íà ïåðñîíàë ñâúðçâàò íàìàëÿâàíåòî íà áðîÿ íà íîâîáðàíöèòå îò áÿëàòà ðàñà ñ íàðàñòâàùîòî çàòëúñòÿâàíå è ëîøîòî ôèíàíñèðàíå íà îáðàçîâàíèåòî, íàðåä ñ äðóãè ôàêòîðè.

Çà äà áúäå óòâúðäåí, Õåãñåò òðÿáâà äà ïîëó÷è ìíîçèíñòâî îò ãëàñîâåòå â Ñåíàòà, êîåòî ìîæå äà ñå îêàæå ïðåäèçâèêàòåëñòâî, âúïðåêè ÷å ðåïóáëèêàíöèòå èìàò ïðåäèìñòâî îò 53 ìåñòà â Êàìàðàòà. Íÿêîè ñåíàòîðè èçãëåæäàõà íåñèãóðíè. "Íå çíàì íèùî çà íåãî", çàÿâè â ñðÿäà Áèë Êàñèäè, ñåíàòîð ðåïóáëèêàíåö îò Ëóèçèàíà.

Íî íèêîé îò ÷ëåíîâåòå íà ïàðòèÿòà íå å çàÿâèë, ÷å ùå ãëàñóâà ïðîòèâ íåãî. Ðîäæúð Óèêúð, âîäåùèÿò ðåïóáëèêàíåö â ñåíàòñêàòà êîìèñèÿ ïî âúîðúæåíèòå ñèëè, çàÿâè â ñðÿäà, ÷å íÿìà íèêàêâè ïðèòåñíåíèÿ îòíîñíî Õåãñåò, êàòî çàÿâè ïðåä CNN, ÷å å „âúçõèòåí“ îò íîìèíàöèÿòà ìó.

Íàé-ãîëÿìîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî ïðåä çâåçäàòà íà Fox News ìîæå äà áúäå äà óáåäè ñåíàòîðèòå - èëè âîåííèòå ëèäåðè - ÷å òîé å íàäåæäåí êàòî øåô íà Ïåíòàãîíà, ñ óïðàâëåíñêè óìåíèÿ äà ðúêîâîäè íàé-ãîëÿìàòà áþðîêðàöèÿ â ñòðàíàòà èëè äà ïîääúðæà êîíòàêòè ñúñ ñúþçíèöè è ïàðòíüîðè.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ãåðãàíà Ïîïîâà

38
Îùå ïî òåìàòà: ÑÀÙÏåíòàãîíàÏèéò ÕåãñåòÕåãñåò
Îùå îò ÑÀÙ
Ìåëàíèÿ Òðúìï ïðîìåíÿ ðîëÿòà íà ïúðâà äàìà: Íÿìà äà ñå ìåñòè â Áåëèÿ äîì
Îùå îò ÑÀÙ
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
35
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 6 ñåêóíäè
Äî Ñìÿõ Ñêîðî ïèðàò ãðàíòîâåòå.
34
1
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 48 ñåêóíäè
Äî Àíîíèìåí 32 Õîðàòà èìàò èíòåëåêò è îáùà êóëòóðà, âèå êàòî ñòå îãðàíè÷åí ñè å çà âàøà ñìåòêà.
33
3
 
1
 
! Îòãîâîðè
Ñìÿõ ïðåäè 2 ìèíóòè
Äåìîêðàòèòå ñà ñå àêòèâèçèðàëè âúâ ôîðóìà .
32
1
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ìèíóòè
Èíòåðåñíî êàðòîíîÿäíèòå êàê æèâî ñå èíòåðåñóâàò îò ïðàâèòåëñòâîòî íà ÑÀÙ è íà âñè÷êè èì çíàÿò àâòîáèîãðàôèèòå.
31
4
 
2
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 3 ìèíóòè
Ãðàíòàäæèèòå äà ñëàãàò ìèíóñè, ÷å ñêîðî Òðúìï èì ñïèðà êðàí÷åòî è ùå òðÿáâà äà ñå õâàíàò íà èñòèíñêà ðàáîòà.
30
5
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 4 ìèíóòè
Ñúñèïààòå ïðàâèòåëñòâîòî ïðåäè äà å ñúñòàâåíî ñ ïèñàíå áå.
29
6
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 6 ìèíóòè
ÊÎÃÀÒÎ ÑÀ ÒÅÕÍÈ ÕÎÐÀ Å ÄÎÁÐÅ, ÀÊÎ ÍÅ ÑÀ ÐÀÇÒÐÅÂÎÆÅÍÈ ÒÈß.
28
7
 
2
 
! Îòãîâîðè
Ñìÿõ ïðåäè 7 ìèíóòè
Ãåéîêðàòèòå ñå òðåñàò îò ñòðàõ .
27
8
 
2
 
! Îòãîâîðè
Õàõàõà ïðåäè 9 ìèíóòè
Èçáîðà íà Òðúìï å îòëè÷åí.....Ñàìî äà ïèòàì : Èìà ëè áàíàíè
26
9
 
2
 
! Îòãîâîðè
USA SUPER ÊÈÐÎ ÍÎÔ ïðåäè 9 ìèíóòè
È ÒÀÊÀ ÊÂÎ ÑÒÀÍÀ Ñ ÊÀÌÀËÊÀ È ÄÅÄÎ ?
25
9
 
3
 
! Îòãîâîðè
USA SUPER ÊÈÐÎ ÍÎÔ ïðåäè 11 ìèíóòè
À ØÅÔÀ ÍÀ ÖÐÓ ? ÑËÅÄÂÀ ÐÅÂ ÑÀÏÎËÈ ÏÐÄÍÈ ßÄÈ ÑÅ ÊËÀÂÈÒÓÐÈ ÏËÈÓ ÑÅ ÌÓÍÈÒÎÐ !
24
9
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 13 ìèíóòè
Êàêâîòî è äà ïðàâè Òðúìï, òî âåäíàãà ïðåäèçâèêâà òðåâîãà è ïðåçðåíèå... ó äåìîêðàòèòå. Òðúìï èì å êðèâ çà ÂÑÈ×ÊÎ. Àêî âàëè äúæä - Òðúìï å âèíîâåí. Àêî íå âàëè äúæä - ïàé Òðúìï å âèíîâåí. À èñòèíàòà å, ÷å äåìîêðàòèòå íå ñòàâàò çà ÍÈÙÎ. Çàòîâà ãè å ÿä. À æóðíàëèñòèòå â òîÿ ñàéò ïðîñòî ïðåïèñâàò áåç äà ìèñëÿò.
23
9
 
2
 
! Îòãîâîðè
USA SUPER ÊÈÐÎ ÍÎÔ ïðåäè 13 ìèíóòè
ÎÔÖÅ ÂÀØÒÀ ÑÔÀÐØÈ ØÅ ÑÒÀÂÀÒÅ ÊÎÇÈ ! ÊÎÇÅËÀ ØÅ ÂÈ ÂÎÄÈ !
22
9
 
2
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 14 ìèíóòè
Àìåðèêà ãëàñóâà çà Òðúìï ïîñëå ìè îáÿñíÿâàò êàê Àìåèêà íå èñêàëà íàçíà÷åíèÿòà ìó àéäå ó ëåââî áå.
21
10
 
2
 
! Îòãîâîðè
USA SUPER ÊÈÐÎ ÍÎÔ ïðåäè 15 ìèíóòè
Äî Ãàé Ìîíòåã ÓÌÅÍ ×ÎÂÅÊ ÑÈ È ÒÈ Å ÒÐÓÄÍÎ ÒÓÊÀ !
20
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Èãðàé ñè íà äåìîêðàöèÿ, íî âèíàãè íîñè ãîëÿìàòà òîÿãà Òåäè Ðóçâåëò ïåçèäåíò ñëåä âåëèêèÿ Óèëÿì ÌàêÊèíëè èçíàñÿë ðå÷è ïðîñòðåëÿí.
19
10
 
2
 
! Îòãîâîðè
USA SUPER ÊÈÐÎ ÍÎÔ ïðåäè 17 ìèíóòè
È ÏÀÊ ! ÍÅÌÀ À ÐÅÂÅÒÅ ! ÃËÅ ÑÀ ! ÏÅÍÒÀÃÎÍÀ ÑÅ ÓÏÐÀÂËßÂÀ ÂÈÍÀÃÈ ÄÈÐÅÊÒÍÎ ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ! ÊÎÈ Å ØÅÔ Å ÑÅ ÅÄÍÎ ! ØÅÈ ÂÈ ØÀØÍÅ ÒÐÓÌÏÅ È Ñ ØÅÔÀ ÍÀ ÖÐÓ !
18
10
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 17 ìèíóòè
Ùîì ãëîáàëÿãèòå ðåâàò, çíà÷è å äîáúð èçáîð!
17
8
 
1
 
! Îòãîâîðè
Ãàé Ìîíòåã ïðåäè 18 ìèíóòè
Äà íå çàáðàâÿìå Ñàì Áðèíòúí, êîéòî áåøå çàìåñòíèê-ïîìîùíèê-ñåêðåòàð ïî îòðàáîòåíîòî ãîðèâî è îòïàäúöèòå â îôèñà ïî ÿäðåíà åíåðãèÿ êúì Ìèíèñòåðñòâîòî íà åíåðãåòèêàòà íà ÑÀÙ. Ïúðâèÿ íîí áàéíúðè ÷îâåê íà òàêàâà ðúêîâîäíà äëúæíîñò, êîéòî èçïîëçâà ìåñòîèìåíèåòî "òå", ËÃÁÒ è ñàäî-ìàçî àêòèâèñò."Ïúðâèÿò ïîëîâî ãúâêàâ ÷îâåê â ðúêîâîäñòâîòî íà ôåäåðàëíîòî ïðàâèòåëñòâî". Àðåñòóâàí çà ìíîãîêðàòíè êðàæáè íà áàãàæ îò ëåòèùà è óâîëíåí.
16
9
 
2
 
! Îòãîâîðè
USA SUPER ÊÈÐÎ ÍÎÔ ïðåäè 19 ìèíóòè
Äî 13 ÃÅÐÁÀØÊÀ ÑÈ Ó ÇÅËÅÔ ÑÎÑ !
12
Âèæ âñè÷êè

Investor

Âúãëåðîäíèòå åìèñèè ùå äîñòèãíàò íîâ ðåêîðä ïðåç 2024 ã.
Åâðîïåéñêèòå áîðñè çàòâîðèõà ÷åòâúðòà ïîðåäíà ñåäìèöà ñúñ çàãóáè

BGONAIR

Áaí
Ñïðàâÿò ëè ñå èíñòèòóöèèòå ñ äîìàøíîòî íàñèëèå?

BLOOMBERGTV

Ìèòàòà ÷óêàò íà âðàòàòà: Êèòàéñêèòå ñòèìóëè íàñúð÷àâàò âúòðåøíîòî ïîòðåáëåíèå
Öåíèòå íà ãàçà â Åâðîïà ñêà÷àò - Ãàçïðîì ñïèðà äîñòàâêèòå çà Àâñòðèÿ îò ñúáîòà

GOL

Ëþêñåìáóðã - Áúëãàðèÿ (ÑÒÀÐÒÎÂÈ ÑÚÑÒÀÂÈ)
Áîòåâ Ïä ñ êëþ÷îâà íîâèíà çà Çèíãàðåâè÷ + ÂÈÄÅÎ

AUTOMEDIA

Maserati ïîìàãà íà Leapmotor äà óñúâúðøåíñòâà ñâîèòå àâòîìîáèëè
Òîâà ñà ôèíàëèñòèòå çà „Àâòîìîáèë íà ãîäèíàòà â Åâðîïà"

TIALOTO

Ñëåä ïúðâàòà ñè ãîäèøíèíà Äæèäæè Õàäèä è Áðàäëè Êóïúð ñå ïðåìåíèõà êàòî áëèçíàöè
Ðåæèñüîðúò íà „Ãëàäèàòîð II“ îòðÿçàë öåëóâêà íà Äåíçúë Óîøèíãòúí ñ ìúæ

PULS

Íàñòúïè ñåçîíúò çà ïðåìàõâàíå íà êîæíè îáðàçóâàíèÿ
Îáðàçóâàíèÿ íà êîæàòà ìîãàò äà áúäàò ïðåìàõâàíè ñ ðàçëè÷íè ìåòîäè
Áúëãàðñêàòà áîëíè÷íà àñîöèàöèÿ îðãàíèçèðà êàìïàíèÿ ïî êðúâîäàðÿâàíå ïî ñëó÷àé Ùåäðèÿ âòîðíèê

AZ-JENATA

„Áúëãàðèÿ Åúð“ ùå ëåòè ìåæäó Ñîôèÿ è Áóðãàñ è ïðåç çèìíèÿ ñåçîí
Çà êàêâî äà ãëåäàòå, êîãàòî êóïóâàòå êèëèì?

TEEN

Áîáúðñêàòà ëóíà íîñè íåâåðîÿòåí êúñìåò íà 3 çîäèè
Âèæòå ùàñòëèâöèòå
Äåìè Ëîâàòî è Äæóòñ íå áúðçàò ñúñ ñâàòáàòà
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |