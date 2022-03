Китай сочи САЩ като "реална заплаха за света"

Китайски дипломати публикуваха списък с военни действия на САЩ през последните десетилетия, като твърдят, че Вашингтон е „реалната заплаха“ за света. Това се случва, след като ЕС, САЩ, Обединеното кралство, НАТО и шефът на ООН обвиняват Москва в "непредизвикана" атака срещу Украйна.

Китайското посолство в Русия повтори информацията, първоначално споделена от говорителя на китайското външно министерство Лиджиан Жао по-рано тази седмица, показващо „Демократичния световен тур" на САЩ. Изброявайки много от инцидентите, при които САЩ са бомбардирали или нахлуват в други страни след края на Втората световна война, картинката показва, че тези нации представляват „приблизително една трета от хората на земята“.

„Никога не забравяйте кой е истинската заплаха за света“, написа под снимката Жао.

Посолството посочи, че 81% от войните между 1945 и 2001 г. са започнати от САЩ, обвинявайки Вашингтон, че „налива бензин“ върху конфликта в Украйна.

Among the 248 armed conflicts that occurred in 153 regions across the world from 1945 to 2001, 201 were initiated by the #US, accounting for 81% of the total number. pic.twitter.com/Kjn81VIVXP