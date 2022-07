Как Виталий Ким от Николаев бори руските войски с хумор

Когато руският президент Владимир Путин нареди на войските си да нахлуят в Украйна на 24 февруари, Виталий Ким все още спеше дълбоко в леглото си.

"Сънувах нещо, но не мога да си спомня какво и когато се събудих, всички бяха в паника", спомня си 41-годишният Ким, губернатор на индустриалния регион Николаев, пред Observer. "Беше плашещо. Хората ме питаха какво да правят сега."

Няколко безумни часа по-късно, след като руска ракета удари местното летище на около девет мили от офиса му, Ким, който беше успешен разработчик, вече беше облечен във военни дрехи и готов да тръгне на война.

От този момент нататък районът на Николаев стана обект на ежедневни ракетни удари. Но докато войските на Москва напредваха към нейните градове, с всеки взрив Ким ставаше все по-популярен, шега по шега.

Неговите подигравки с руските сили, публикувани в ежедневните му видео съобщения в Telegram и в социалните му канали, дори когато врагът беше опасно близо до града, станаха популярни и се превърнаха в мемета. Лицето му, отпечатано върху тениски, бързо се превърна в символ на съпротивата на страната срещу най-голямата нация в света.

