Историята на сем. Малов: Да си купиш Лада с парите за убития си син в Украйна

Да си купиш кола с парите за убития си син - това не е измислица, а истинската история на едно руско семейство, разказано от телевизия "Россия 1".

Алексей Малов загива още на третия ден от инвазията - 26 февруари. Той бил командир на танк. Посмъртно е награден с орден за храброст. В репортажа всъщност не се споменава нищо за обстоятелствата и датата на смъртта на сержанта. Разследващият сайт Meduza, разглеждайки няколко снимки на загиналите, разкрива датата на смъртта на 31-годишният Малов.

Сюжетът на репортажа на "Руссия 1" обаче се фокусира повече върху това как роднините на загиналия танкист са похарчили полагащото им се обезщетение от държавата. Бащата на Малов казва, че "в памет на сина си" семейството си е купило "чисто нова кола".



"Новата Лада е купена с това, което хората наричат "гробни пари", а официално – еднократна помощ за семейството на починалия. Бащата казва, че Алексей е мечтал за бяла кола, точно такава. Той тръгва за първи път - на гробището", казва в репортажа кореспондентът Сергей Зенин.

Колко е получило като компенсация семейството на Алексей Малов не се уточнява. Според закона роднините на жертвите имат право на обезщетение в размер на 7,4 милиона рубли. Освен това през март руският президент Владимир Путин нареди да бъдат изплатени допълнителни пет милиона рубли на семействата на жертвите. Регионалните власти също плащат компенсации - от един до три милиона рубли. В района на Саратов размерът на обезщетението е един милион.

Уебсайтът на Lada посочва, че показаният в репортажа на Vesti Nedeli модел автомобил Grant струва от 698 хиляди рубли.

Бащата на Алексей споделя, че синът му си мечтаел именно за бяла кола. Според репортажа първият път, в който автомобилът излиза от гаража, е за да отиде опечаленият родител на гробищата.

Губернаторът на Саратовска област Валерий Радаев съобщи за смъртта на Малов в началото на март. Изданието "Четвърта власт", ​​позовавайки се на майката на загиналия Елена Малова, съобщи, че преди войната той е служил по договор от девет години в 56-та десантно-щурмова бригада на град Камишин, Волгоградска област. Там служил и по-големият брат на Малов, който също е изпратен да се бие в Украйна. Той обаче отказва да се върне от фронта.

В интервю Малова каза, че трябва "малко по малко" да събира информация за това как е починал синът й.

"Разбира се, дадоха ми официална информация, но нищо конкретно не разбрах от нея. Момчетата, които служеха с него, по-късно успяха да разберат, че той е бил тежко ранен по време на движението на танковата колона. Те са били атакувани от хеликоптери. Той спасил командира си, но не знам този човек дали е оцелял. Казаха ми, че е бил много обгорен. Алексей имал рани по целия гръб. Но бил все още жив. Сестрата го превързала и го откарали в болницата. Казват, че той само е помолил жена си и баща си да съобщят за инцидента. Страхуваше се да не ме тревожи и се страхуваше, че брат му ще се освободи и ще отмъсти. А той не искаше това. Но синът ни така и не е бил откаран в болницата", разказва тя.

Според изданието на Четвъртата власт тялото на загиналия войник е било донесено на родителите му на 5 март. Два дни по-късно друго саратовско издание - "Взгляд-инфо", съобщава за погребението на танкиста.

You couldn't make this up

Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine

You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC