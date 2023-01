Весела Коледа от семейство Кари: Финландците плащат по 200 евро за надпис върху украинска ракета

Последният опит на Москва да нахлуе във Финландия може да е завършил с неудобна кървава баня преди повече от 80 години, но спомените изглежда още са живи в скандинавската държава.

Бивш полковник от финландското военно разузнаване, чийто баща е бил ранен от артилерийски обстрел на Съветския съюз през 1940 г., е един от стотиците финландци, които са платили за да напишат съобщене върху снаряди, използвани за бомбардиране на руски позиции в Украйна.

SignMyRocket.com

, организация с нестопанска цел, която събира средства за украинските въоръжени сили, като позволява на поддръжници да спонсорират боеприпаси, съобщи, че Финландия се е превърнала в най-големия източник на дарения след САЩ.



След като прекара десетилетия като нарицателно за предпазлив неутралитет и се отнасяше изключително внимателно първо към Съветския съюз, а след това и към Русия, Финландия беше подтикната от настъплението на президента Путин в Украйна.

Страната кандидатства за присъединяване към НАТО, обяви увеличение с 2 милиарда евро на разходите за отбрана и изпрати на украинците 11 пакета с военно оборудване на обща стойност около 190 милиона евро, включително противотанкови ракети.

Обществеността категорично застана зад тази промяна в политиката, като 58% призовават за още по-голям военен бюджет, 85% споделят, че се тревожат за Русия, а 83% са на мнение, че финландската територия трябва да бъде защитавана на всяка цена.

Редица видни финландци стигнаха толкова далеч, че платиха на SignMyRocket най-малко по 200 евро на брой, за да бъдат изписани техните послания върху 155-милиметровите артилерийски снаряди на Украйна.

Марти Кари, бившият помощник-началник на финландското военно разузнаване, който сега е професор в университета в Ювяскила, избра думите: "Весела Коледа от семейство Кари!"

Той написа в Twitter: "През февруари 1940 г. баща ми беше ранен от фрагмент от снаряд, докато се бореше с руската агресия в Карелския провлак. Семейството ни имаше шанса да изстреля 155-милиметров артилерийски снаряд с посветително писмо срещу агресорите, атакуващи Бахмут тази Коледа. Сега сме квит."

Софи Оксанен, писателка и драматург, понякога оприличавана на финландски еквивалент на Маргарет Атууд, също събуди спомени за Зимната война на Финландия срещу нашествениците от Съветския съюз с артилерийския си снаряд.

Special delivery courtesy of the incredibly brave Ukrainian army 🎯 🙏🏻 with a message from yours truly and #NAFO #FELLAS. Thanks to @SignMyRocket for making my day…and ending a vatnik’s! pic.twitter.com/ejMQw7ROJZ