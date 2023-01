Вътрешният министър на Украйна загина при падането на хеликоптер

При падането на хеликоптер край Киев са загинали министърът на вътрешните работи, заместникът му и държавен секретар към МВР на Украйна, съобщи националната полиция, цитирана от Ройтерс.

Хеликоптер се разби в Бровари, Киевска област днес, загинало ръководството на украинското вътрешно министерство, предаде и агенция УНИАН.

"Днес сутринта в Бровари се разби хеликоптер на Държавната служба за извънредни ситуации. В резултат на авиокатастрофата е загинало ръководството на МВР – министърът, първият заместник министър и държавният секретар", съобщи шефът на Националната полиция Игор Клименко.

🇺🇦⚡Footage from the city of #Brovary in the Kyiv region, where a helicopter crashed near a kindergarten and a residential building.

According to preliminary data, it was an #EMERCOM helicopter shot down by Ukrainian air defense. After the fall, a fire broke out. pic.twitter.com/w1ugIYEg2j