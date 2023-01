Олена Зеленска към съпруга си: Искам да се усмихвам до теб завинаги

Володимир Зеленски е "същият човек, който беше на 17 години", само че сега той се усмихва "много по-малко", написа Олена Зеленска в Twitter по повод рождения ден на съпруга си вчера.

Зеленска публикува усмихната снимка на двойката на 45-ия рожден ден на украинския президент.

"Често ме питат как сте се променили тази година. И винаги отговарям: "Той не се е променил. Той е същият. Същият човек, когото срещнах, когато бяхме на седемнайсет", пише тя.

"Но всъщност нещо се промени: сега се усмихвате много по-малко. Например, като на тази снимка...", допълва първата дама.

"Пожелавам ти да имаш повече поводи за усмивки. И знам какво е необходимо. Всички знаем. Достатъчно си упорит. Но най-важното е да сме достатъчно здрави. Така че, моля се, нека бъдем здрави! Искам да се усмихвам до теб завинаги. Дайте ми тази възможност!"

44-годишната Зеленска за първи път се запознава със съпруга си в училище в родния им град Криви Рог в Югоизточна Украйна и започват да се срещат в университета. Двойката сформира комедийна трупа и се жени през 2003 г.

Споделеното им чувство за хумор създаде "взаимна химия", каза Зеленска в интервю за Vogue.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: "He haven't changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen."

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo... 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR