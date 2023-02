И Кристалина Георгиева се срещна със Зеленски

Украйна се надява да получи програма за подкрепа за няколко години в размер на най-малко 15 милиарда долара, обяви украинският премиер Денис Шмигал след среща с ръководителката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, която също беше в в Киев, предаде Франс прес.

Визитата на Георгиева съвпадна с тази на американския президент Джо Байдън в Киев и се осъществи три дни, след като МВФ каза, че е постигнала споразумение на ниво работни експерти с Украйна за началото на официални преговори за програма за пълна финансова подкрепа, припомня БТА.

Според Шмигал програмата за подпомагане ще бъде в две части - незабавна финансова помощ и подкрепа за структурните реформи, които ще са в подкрепа и на поствоенното възстановяване на Украйна.

Украйна се надява, че програмата за подкрепа от МВФ ще привлече и други донори за страната. Киев трябва да покрие бюджетен дефицит в размер на 38 милиарда долара тази година и вече си осигури 18 милиарда евро от Европейския съюз и 10 милиарда от САЩ.

Съобщението за посещението на Кристалина Георгиева в Киев първо бе потвърдено от украинския депутат Олексий Гончаренко чрез публикации в социалните мрежи.

Във видео, качено от украинския президент Володимир Зеленски в "Телеграм", пък се вижда как Георгиева разговаря в Киев с украински представители и как Зеленски ѝ благодари за подкрепата, оказана още от първите дни на руската инвазия.

Георгиева е заявила, че е изключително впечатлена, че украинското правителство вече функционира добре при изключителните обстоятелства на инвазия, според сайта на украинското президентство. В него се допълва, че Георгиева е посетила и Ирпин, който пострада тежко при руските неуспешни опити да напреднат към украинската столица.

Според "Интерфакс" Кристалина Георгиева посетила Киев на път за Индия, където ще участва в срещата на финансовите министри на страните от групата Г-20.

Volodymyr Zelenskyy also met today with Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund. pic.twitter.com/bHMFLYE0Ud