Поредното парче от пъзела: Бяла кола с експлозиви е била заснета върху Нова Каховка

Твърди се, че снимка на кола, очевидно натоварена с експлозиви, паркирана върху язовир Каховка в Украйна малко преди да бъде взривен, предлага допълнителни доказателства, че Русия стои зад инцидента.

Изображението, направено от украински дрон и предоставено на Associated Press, е направено на 28 май. Изглежда, че показва бяла кола с отворен покрив, разкриващ големи варели вътре, един от които изглежда е прикрепен към противопехотна мина върху капака. Кабел минава от варела към страната на реката, държана от руските сили.

Kakhovka collapse: image emerges of apparently explosive-laden car at dam

Photograph taken by Ukrainian drone on 28 May said to offer further evidence Russia was behind breach#UkraineWar pic.twitter.com/YGuGOb7jTx