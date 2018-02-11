Земетресение с магнитуд 5,5 разлюля морското дъно край Перу

Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано късно снощи южно от перуанския град Пукуйо, съобщи Геологическият институт на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Засега няма данни за пострадали хора и големи щети. Според института епицентърът е на 202 км южно от Пукуйо на дълбочина 10 километра.

Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център посочва същия магнитуд, като уточнява, че епицентърът е бил под дъното на Тихия океан на 277 км западно от град Арекипа, предаде ТАСС. Не е било обявен заплаха от цунами. (БТА)

