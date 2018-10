Авария при изстрелването на "Союз" с двама космонавти. Живи са!

Авария на ракета "Союз" е станала по време на изстрелването от космодрума Байконур в Казахстан.

"Авария на носителя", каза дикторът по време на излъчването на изстрелването на ракетата на сайта на "Роскосмос".

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan - reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1