Самолет със 107 души на борда се разби в Пакистан, едва ли има оцелели

Самолет на Пакистанските международни авиолинии (PIA), пътуващ от Лахор за Карачи, се е разбил близо до летището на Карачи, съобщава Агенция за гражданска авиация, цитирана от Дойче веле.

Говорител на PIA Абдул Сатар заяви пред местни медии, че на борда на самолета Airbus A320 е имало 107 души, от които 99 пътници и 8 членове на екипажа.

Предполага се, че самолетът е катастрофирал само минути преди да кацне. Машината е паднала върху жилищни сгради.

Според местните медии е в ход спасителна операция и на място са пристигнали спасителни служби. Районът е отцепен, но няма надежда за оцелели. От видеокадри, пуснати в социалните мрежи, се вижда гъст черен дим над жилищните сгради, които се намират в непосредствена близост до летище Джина.

Все още няма съобщения за оцелели, като от видеоматериали на пакистански медии се виждат изгорели самолетни останки и няколко къщи в жилищен район, който е близо до летището на Карачи.

A passenger plane at Pakistan crashed in a residential locality in Karachi. No information on how many people were on board. This is really sad. Prayers. pic.twitter.com/W2w6iFO2YB