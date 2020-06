Изригна вулканът Мерапи в Индонезия

Вулканът Мерапи на индонезийския остров Ява изхвърли облаци от пепел и горещ газ на височина около 6 000 метра, съобщават от БНТ.

Големи количества пепел покриха няколко села на острова и властите посъветваха местните жители да стоят на три километра от вулканичния кратер и да са наясно, че съществува опасност от лава.

Властите не са повишили нивото на тревога за вулканичната активност на Мерапи.

Планината-вулкан Мерапи с височина 2 968 метра е един от най-активните вулкани в Индонезия.

През 2010 г. голямо изригване на Мерапи причини смъртта на 353 души.

Indonesia's Mount Merapi volcano erupted on Sunday, spewing a column of ash by up to 6 km high, and the highest level of flight alert was issued.#Indonesia #MountMerapi #MerapiNews #MerapVolcano pic.twitter.com/LBgzOube6f pic.twitter.com/tdMK3O6zce