Кой е виновен за климатичните проблеми? Отговорът е прост - всички

"Не мисля, че науката знае нещо за климата", това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на посещението си на Западното крайбрежие, което вече седмици наред е разкъсвано от пожари. Според лидера глобално затопляне няма. "Ще стане по-студено, ще видите", казва той, когато го молят да не пренебрегва науката и твърди, че вината за огъня, погълнал част от Америка, е на падналите дървета и листа.

Но пожарите са само част от проблема - горещите вълни не само в Америка, но и в Европа, стават все по-тежки, а множество хора умират. Огромни части от ледници се рушат, стопяват се завинаги. Екстремни природни феномени се появяват всеки ден в новините. Отговорът на въпроса кой или какво е виновно за това на пръв поглед изглежда прост, но всъщност ситуацията е много по-сложна. Ето няколко графики, които да хвърлят повече светлина върху това, защо светът е стигнал до прага на бездната.

Кого да обвиним?

Ако въпросът е, кой излъчва най-много парникови газове в света, то най-големият виновник за глобалното затопляне е Китай. Азиатската страна излъчва толкова емисии, колкото САЩ, цяла Европа и Русия взети заедно, според графиките на Global Carbon Project.

А ако се запитаме, кой е регионът, който излъчва най-много парникови газове, отговорът е все още Китай.

Но според данните на Global Carbon Project емисиите в останалата част на Азия, която включва Япония, Южна Корея, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и много други държави, рязко се увеличават през последните години и дори задминават ръста на Китай. Европа бележи спад на излъчваните емисии.

Отговорът на въпроса кой излъчва най-много парникови газове на глава на населението обаче не е Китай. Виновни за най-много вредни емисии, с огромна разлика от Европа и Китай, са американците. А ако дотук Европа се спряваше добре, то тя е отговорна за най-много парникови газове, които са в атмосферата от дълго време. Според Our World in Data за второто място се борят Северна Америка и Азия.

Данните на Our World in Data разкриват, че най-замърсяващата индивидуално държава е Америка, която излъчва почти двойно повече емисии сравнена с Китай. САЩ са отговорни за 399 милиарда тона CO2 или 25% от глобалните емисии, а Китай - 200 милиарда тона, 12,7% от глобалните емисии. Страната, която върви най-бързо в правилната посока е Европа.

Animation: The countries with the largest cumulative CO2 emissions since 1750

Ranking as of the start of 2019:

1) US – 397GtCO2

2) CN – 214Gt

3) fmr USSR – 180

4) DE – 90

5) UK – 77

6) JP – 58

7) IN – 51

8) FR – 37

9) CA – 32

10) PL – 27