Пожар се разгоря по склоновете на Килиманджаро

Пожар избухна в най-високата планина в Африка - Килиманджаро, предаде Ройтерс, като се позова на службата за националните паркове на Танзания.

Властите се опитват да овладеят огнената стихия. Службата публикува в акаунта си в Twitter размазана снимка, на която се виждат няколко огнища.

Към момента няма опасност за местното население, живеещо в подножието на масива.

Височината, на която гори огънят, затруднява гасенето му

Килиманджаро е най-високата планина в Африка. Извисява се на близо 5900 метра. Всяка година тя е изкачвана от около 50 000 туристи, припомня БТА.

Килиманджаро е известна и със своята ледникова шапка, която прогресивно намалява от началото на 20 век и е възможно да изчезне напълно през следващите десетилетия.

Mount Kilimanjaro:

Africa's highest peak, Kilimanjaro on fire. Lately wild animals have been threatened by these fires.

We need to get to the route course. #kenyakwetu pic.twitter.com/fVbJ2VlZ5N