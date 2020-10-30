Педро Санчес: Скъпи Бойко, ще се справиш този вирус

Министър-председателят на Испания Педро Санчес пожела скорошно оздравяване на Бойко Борисов в писмо:



Скъпи Бойко,



Не знаех, че си се заразил с COVID. Надявам се, че нямаш сериозни оплаквания. Много се радвам, че успя да участваш в Европейския съвет. Пожелавам ти бързо оздравяване. Имаш моето искрено съчувствие. Убеден съм, че скоро ще се справиш с този грозен вирус, който променя живота ни.



Всичко най-добро,



Педро



Много световни лидери писаха на бойко Борисов и му пожелаха скорошно оздравяване.