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Педро Санчес: Скъпи Бойко, ще се справиш този вирус

Премиерът на Испания пожела бързо оздравяване на Борисов
30 окт 2020 17:07, Нели Христова
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Педро Санчес: Скъпи Бойко, ще се справиш този вирус
Снимка: БГНЕС

Министър-председателят на Испания Педро Санчес пожела скорошно оздравяване на Бойко Борисов в писмо:

Скъпи Бойко,

Не знаех, че си се заразил с COVID. Надявам се, че нямаш сериозни оплаквания. Много се радвам, че успя да участваш в Европейския съвет. Пожелавам ти бързо оздравяване. Имаш моето искрено съчувствие. Убеден съм, че скоро ще се справиш с този грозен вирус, който променя живота ни.

Всичко най-добро,

Педро

Много световни лидери писаха на бойко Борисов и му пожелаха скорошно оздравяване.

По публикацията работи: Нели Христова

13
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 6 минути
Аз изпращам един буркан сурова туршия на Фигуранта по автовагистралата "три морета" без асфалт, за да преживее самоизолацията !
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Педро преди 6 минути
едно чудесно име, изпълнено с Брюкселски ценности!
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Браво Педро преди 8 минути
Всички обичат Бойко, без комунд.лите, защото не са хора и няма как да са от всички!
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Анонимен преди 10 минути
и на нас Бойко ни е скъп, даже МНОГО ни е СКЪП!
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Рамзан Кадиров преди 10 минути
Ще се справи, както се справят и 99,98% процента от заболелите
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Анонимен преди 11 минути
На фона на кризата,нашия М.П. изглежда е незаобиколим фактор в Европата,щом има уважението на лидери,които не са"безгласни букви" в ЕС.Но бъдещето ще покаже дали не е формален жеста,а искрено пожелание.
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Анонимен преди 11 минути
Вчера като правиха онлайн заседание, Мутрата си изглеждаше съвсем нормално.
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Педро Санчес преди 12 минути
Скъпи Бойко, оправяй се бързо, че делото за къщата в Барселона започва скоро. Ще те чакаме с нетърпение на подсъдимата скамейка.
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123 преди 12 минути
Тея двамата разиграват театър за да ни убеждават в ковида.
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Анонимен преди 12 минути
P.S.
Ще се видим скоро на вилата ти в Барцелона...
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Анонимен преди 12 минути
Европейските лидери си умират да се снимат със Баце къде другаде могат да се снимат до такъв голям политик. Браво, 3 папи са го тупали по главата.
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Анонимен преди 15 минути
Абе, на Бойко му няма нищо, това е една лъжа.
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