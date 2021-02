Какво наследство остави Джеб Безос в Amazon и онлайн търговията?

Двадесет и седем години след като стартира Amazon от гаража си и го превърна в една от най-ценните компании в света, основателят Джеф Безос заяви, че се оттегля от поста главен изпълнителен директор. През всичките тези години Безос често се появява на страниците на Forbes - от дните, когато е бил оскъден предприемач в Barnes & Noble до момента, в който нетната му стойност става 196 милиарда долара.

Сега, когато Безос вече няма да е главен изпълнителен директор, Forbes предлага ретроспектива на неговия път към това да стане най-богатият човек в света и какво наследство оставя не само в Amazon, но и в света на електронната търговия.

Книгите бяха началото, но със сигурност не краят

Джеф Безос пое големите вериги книжарници като Borders и Barnes & Noble, когато започна да продава книги онлайн през 1994 г. До момента, в който компанията стана публична три години по-късно, тя носеше над 2,5 милиона заглавия и генерираше годишни продажби от 148 милиона долара. Инвентарът му се е обърнал 42 пъти през тази година, в сравнение с едва 2,1 пъти за Barnes & Noble. "Amazon.com не може да съществува във физическия свят", казва Безос пред Forbes през 1996 г., първата година, в която компанията се появи в изданието. "Никой столичен район не може да поддържа книжарница с милион заглавия".

Плюс това Безос нямаше никакво намерение да спре там. До 1998 г. Amazon започна да разширява предлагането си, за да включва всякакви неща, като CD, DVD, дрехи, играчки и офис продукти. Безос също започна да загатва за големите си амбиции, като отхвърли слогана на компанията като "Най-голямата книжарница на Земята" и започна да описва Amazon като онлайн търговец на дребно, който ще предложи "Най-голямата селекция на Земята".

Приветства продавачи от трети страни

През 1999 г. Amazon покани трети страни като продавачи да започнат да предлагат стоки на пазара и да се конкурират директно с продуктите, които Amazon сам продава. Тези продавачи (предимно малки и средни предприятия) сега формират гръбнака на гиганта за електронна търговия, генерирайки приблизително 60% от продажбите на своите продукти, двойно повече от процента, който са представлявали преди десетилетие.

Осъществяване на двудневна доставка като новото нормално

През 2005 г. Безос въведе нова програма за лоялност, наречена Amazon Prime, с примамлива привилегия: за $79 на година клиентите могат да получат безплатна двудневна доставка за своите поръчки. Това бързо формира очакванията на клиентите за онлайн пазаруване и накара останалата част от индустрията да се бори и да се конкурира. Amazon остава крачка напред, благодарение на над 100 центъра за изпълнение на поръчки, където се пакетират и изпраща артикули. Той също така изгради свой собствен транспортен флот, който е съперник на пощата, като ShipMatrix наскоро оцени, че доставя две трети от собствените си пакети. През 2019 г. Безос заяви, че ще инвестира допълнително, за да осигури еднодневна доставка на своите членове на Prime.

Създаване на Amazon Web Services за финансиране на бизнеса на дребно

През 2006 г. Amazon започна да предлага услуги за изчислителни облаци на други бизнеси. Той беше изградил технологията, за да управлява собствен уебсайт, а Безос си помисли, че може би ще спечели пари, като го разпростре на други. Наречен Amazon Web Services, той бързо привлече клиенти от НАСА и Netflix и генерира продажби от $35 милиарда през 2019 г. и помага за компенсиране на загубите от бизнеса на дребно.

"Той взе две много големи индустрии и едновременно, и някак под носа на конкурентите, той на практика стана лидер и успя да ги предефинира", каза Уорън Бъфет за успеха на Bezos както в търговията на дребно, така и в облачни конкурентни сектори в интервю за Forbes през 2018 г.

Влизане във физически магазини

Amazon направи първия си голям набег в търговията на дребно през 2017 г., когато обяви, че придобива Whole Foods за 13,4 млрд. долара. Оттогава той намали цените на стотици продукти и пусна специални бонуси за членовете на Prime, като безплатна доставка на хранителни стоки от всички свои магазини.

Пионерска автоматизирана проверка

Amazon отвори първия си магазин Amazon Go за обществеността през 2018 г., предлагайки на купувачите възможността да вземат артикули и да напускат, без да чакат в касата. Технологията Just Walk Out, която използва комбинация от камери и изкуствен интелект за автоматично проследяване на предметите, които купувачите поставят в количките си, оттогава е разпространена на повече от две дузини места. Той е достъпен и за други търговци на дребно - Хъдсън и OTG експериментират с технологията в шепа магазини на летището.

Ставайки най-богатия човек на планетата по пътя

Безос се появи за първи път в списъка на Forbes 400 през 1998 г., след като изведе публично компанията си с нетна стойност от 1,6 млрд. долара, което го направи 102-ият най-богат човек в страната и му спечели първото място на корицата на Forbes. Почти две десетилетия по-късно, през 2017 г., той изпревари Бил Гейтс за първи път като най-богатия човек в света.

Неговата нетна стойност също надмина 100 милиарда долара през тази година. Сега той е най-богатият човек на планетата с нетна стойност от 196 милиарда долара, благодарение на 11% дял и акции, които продължават да се противопоставят на гравитацията. (И това е след като даде на бившата си съпруга Макензи една четвърт от акциите му при развода.) През август 2020 г. той стана първият човек, който някога е струвал над 200 млрд. долара.