Температура от -63 градуса, силен вятър, трима алпинисти с измръзване: Ужасът на К2

Зимното изскачване на връх К2 рязко се превръща в кошмар, след като времето се влошава. Алпинистите се отказват от щурмуването на върха и се връщат към лагер 3 откъдето да поемат към базовия лагер.

Според публикации в Twitter от профила на Мухамад Али Садпара - пакистански алпинист, който също се опитва да щурмува К2, температурата е паднала на -63 °C и е излязал силен вятър.

Трима от алпинистите са с измръзвания, а Мухамад Али Садпаре е единственият алпинист, който е продължил изскачването си към върха заедно със сина си Саджид Садпара и Джон Снори от Чили, член на SST. Техните GPS тракери са замръзнали и не показват местоположението им.

Последно те са засечени на 8200 метра, близо до Bottleneck. Вероятно още се изкачват

#K2winter2021 #expedition #news #karakorum

Still up with John Snorri, Ali with them too, their trackers are all frozen.

We hope everyone stays safe. Message from Expedition Liason officer — Muhammad Ali Sadpara (@MAliSadpara) February 5, 2021

Според експертите, изскачването на върха би отнело 14 часа. Мухамад Али Садпара и останалите алпинисти се изскачват вече 13 часа. Над 8000 метра е най-опасната зона в подножието на върха, всеки изминат метър там изисква огромни усилия.

#K2winter2021 three members expedition team ali Sadpara his son Sajid Sadpara & John Snorri with SST expedition member JP Mohr Prieto from #Chile still struggling to ascent the savage mountain today, they were located last time above 8200, near Bottleneck, their tracker off. pic.twitter.com/E5bk87Z7bf — Jamil Nagri (@jamilnagri) February 5, 2021

По пътя към базовия лагер се къса въжето на Атанас Скатов. Екип от шерпи е изпратен да го издирва, но тъй като районът е труден, те не са успели да го достигнат. Към мястото лети и хеликоптер, съобщават от SST. Възможно е изчезналите алпинисти да са повече, тъй като от Alpine Adventure Guides публикуваха в Twitter, че хеликоптерът ще издирва повече от един човек. Според руски екип от алпинисти, изчезналите са двама.

Helicopter search rescue mission launched for the missing climbers. — Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021

ہوائیں شدید تیز ہیں ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں K2 سر کرلیں گے - pic.twitter.com/IgWAtmzKRq — Muhammad Ali Sadpara (@AliSadparaa) February 5, 2021

Постовете за българина в Twitter веднага бяха залети с коментари, изразяващи надежда, че той ще бъде открит жив.

Bad news. Another accident may have taken place on K2. It would be the Bulgarian Atanas Georgiev Skatov who fell when a fixed rope broke when he descended from field 3 to base camp. A group of Sherpas has set out in search of him. #K2winter2021 #k2winterexpedition2021 #k2 pic.twitter.com/q0LIvnis5E

— Rohshan Din Diameri ☢ (@Rohshan_Din) February 5, 2021

Други не са толкова оптимистични за съдбата на Скатов. От Baltistan Times пишат за Атанас: "Твоят героизъм ще бъде запомнен в сянката на мисията, за която пожертва живота си. Той все още е изчезнал, търси се тялото му."