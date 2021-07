Принцът на Грузия Бера Иванишвили - нито е харесван, нито има синя кръв

Някога, в източния край на Черно море в блестящ замък, живеел принц. Или по-скоро в стъклен небостъргач, струващ 50 милиона долара, който доминира в пейзажа на Тбилиси. Принцът има звукозаписна компания, модел за съпруга, 4 милиона последователи в TikTok и известни приятели като Зендая. Коремните му плочки са в комплект от 6, както и езиците, които той говори. Ореол от снежнобяла коса покрива главата му, карайки го да изглежда като снежен ангел с членство във фитнес зала. Но той не е чистосърдечен. Синът на олигарха управлявал отмъстително.

Бера е син на Бидзина Иванишвили, най-богатият човек в Грузия. Баща му струва един Пикасо и 4,8 млрд. долара. БВП-то на Грузия е 15,9 млрд. долара. Псевдонимът "принцът на Грузия" на Бера не е термин за привързаност на нацията към него, а препратка към неравномерното разпределение на богатството в страната.

Бидзина Иванишвили е бил министър-председател на Грузия между 2012 и 2013 г., но чрез огромното си богатство и връзки продължава да царува като неофициален лидер в сянка в страната. Грузия е в политическа криза, откакто "Грузинската мечта" - политическата партия, основана от Иванишвили - спечели парламентарните избори на 31 октомври 2020 г. Това беше трета поредна победа. Опозицията, "Обединеното национално движение", заяви, че има нередности при гласуването, и отхвърли официалния резултат. За да притисне действащата партия към нови, прозрачни избори, опозицията отказа да заеме своите 40 парламентарни места.

На 23 февруари 2021 г. грузинската полиция нахлу в централата на "Обединеното национално движение" в Тбилиси и арестува лидера на партията Ника Мелия, който отдавна се смята за заплаха от "Грузинската мечта". Служителите са използвали сълзотворен газ, лютив спрей и палки срещу привърженици на партията, които предават на живо инцидента, докато се опитват да попречат на полицията да влезе. Мелия отрича обвиненията, че през 2019 г. е подбудил към насилие по време на протести срещу спорната покана на правителството на руски депутат в грузинския парламент - и е задържан в очакване на съдебен процес.

Преди ареста грузинският премиер Джорджи Гахария подаде оставка. Той каза, че не може да подкрепи решението на своите служители да арестуват Мелия и че това би довело до "неприемлив" риск. Той се надяваше, че като отстъпи, може да "допринесе за намаляване на поляризацията" в Грузия.

Арестът тласна страната към по-дълбоко в криза. Както политиците от ЕС, така и САЩ и групите за правата на човека разкритикуваха ареста и призоваха за освобождаването на политическия затворник. През май 2021 г. - шест месеца след бойкота и при сделка, в която ЕС бе посредник - Мелия беше освободен и партията му се върна в парламента.

"Ще влезем в парламента, за да освободим грузинската държава, пленена от олигарха Бидзина Иванишвили", заяви той.

Иванишвили основава "Грузинската мечта" през април 2012 г. Благодарение на милиардите, които беше придобил през ерата на приватизацията след разпадането на Съветския съюз. Неговият 17-годишен син Бера (който се подвизава като BERA, защото е по-силно) издаде рап химн преди гласуването. В музикалното видео народът на Грузия - таксиметрови шофьори, прохождащи малки деца и юноши, играещи на детски площадки - се надпреварват по улиците на Тбилиси в подкрепа на партията на баща му. Бера рапира в самота.

Иванишвили спечели вота и стана 10-ият премиер на Грузия. Една година по-късно той подаде оставка. Нямаше нужда от официална титла - той все още може да поддържа властта и да подкрепя икономическите си интереси, без тежестта да води политически счупена, засегната от бедността държава. Теона Зурабашвили, политически анализатор в Грузинския политически институт, нарича това "държавно залавяне". "Държавното залавяне е вид тежка политическа корупция, която дава на групите от частния сектор специфичен достъп до държавни средства, което води до значителни негативни социални последици. Настоящата корупционна ситуация в Грузия - залавяне на държавата - се отнася до бившия премиер Бидзина Иванишвили и неговите финансови и политически интереси", обяснява той.

Според Transparency International Georgia, организация за борба с корупцията, Иванишвили е поддържал неформално влияние върху грузинското правителство от края на мандата си като министър-председател до 2020 г. "През това време Иванишвили беше на върха на превземането на страната от своята партия . Чрез неформалното управление - чрез назначаването на свои доверени лица и лица, с които в миналото е работил, на ключови длъжности в неговите частни компании, в различни клонове на правителството - той използва държавни институции за лични и политически цели", казва Зурабашвили.

В изявление от февруари 2021 г. Иванишвили казва, че е напуснал политиката, за да стане "нормален гражданин". Членовете на неговия вътрешен кръг все още заемат висши държавни длъжности. "Служителите, заемащи ключовите официални длъжности в Грузия, са отговорни не пред грузинските граждани, а пред своя "покровител" Иванишвили. Това е опасна тенденция. Това позволява на Иванишвили и лоялните му хора да имат достъп до публични средства за сметка на грузински граждани, подкопава здравословния политически процес и нарушава демократичното развитие", допълва Зурабашвили. Настоящият премиер на Грузия Иракли Гарибашвили е най-близкият приятел на Иванишвили. Преди да стане министър-председател, той заема ръководни длъжности в компаниите на Иванишвили JSC Cartu Bank и Cartu Fund.

През март 2021 г. опозиционно настроен телевизионен канал TV Pirveli излъчи записи на разговори между Бера, Гарибашвили и Анзор Чубинидзе, ръководител на Специалната служба за държавна защита на Грузия, в които те обсъждат планове за наказване на непълнолетни, които критикуват Бера в социалните медии. След това Чубинидзе посети домовете на непълнолетни, унизи ги пред родителите им и ги принуди публично да се извинят на Бера онлайн. Премиерът подкрепил тези намеси и може да бъде чут да се смее заедно с Бера.

"След пускането на лентите грузинският народ направи паралели между ситуацията и френския филм "Играчката" (Le Jouet), в който малко момче обвинява бащата, че греши за "купуването" на хора, за да получи това, което иска . Но тъжната история е, че главният актьор е ръководителят на грузинското правителство", казва грузинската журналистка Тамара Сванидзе. След изтичането на информация прокуратурата на Грузия започна разследване за законността на записването и разпространението на лични разговори. Няма разследване за малтретиране на непълнолетни.

Опозицията призова за оставката на Гарибашвили, а антиправителствена група протестира пред държавната канцелария, наричайки Бера "разбойник от ТикТокинг", но нито един от мъжете не е изправен пред официално наказание. Течът съвпадна с най-напрегнатата част от политическата криза, когато правителството се опитва да възобнови политическия дискурс чрез намесата на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Зурабашвили казва, че готовността на страната да пренебрегне инцидента се свежда до лошо управление и апатична общественост. "Политическата култура, липсата на доверие в значително поляризирани медии, социалната апатия, причинена от бедността и липсата на ясно бъдеще на страната и изтощението на обществото поради честото излъчване на записите може да са причините, поради които огромното мнозинство от населението не реагира на скандала", обяснява Зурабашвили.

Още преди скандала Бера беше изпаднал в немилост. Почти 20 на сто от грузинското население живее под националната граница на бедността, а неговите социални медии носят отличителните знаци на потомците на олигарси - фотосесии в курорти, пълни с палми, бял роял в стая с поне петдесет свещи, сватба, която съчетава грузинската традиция с нео-футуристичния нюх на Орсън Кренич. "Доверието в Бидзина Иванишвили и семейството му спадна поради неспособността му да се справи с бедността, безработицата и социалното неравенство в Грузия. Същото се случи и с Бера. Той загуби репутацията си на доброто дете на богат човек и се превърна в разглезено момче. Особено, когато политическата ситуация е напрегната и много хора не могат да сложат храна на масата си, гледането как той се радва на богат живот в социалните мрежи кара хората да завиждат “, казва Сванидзе.

Извън Грузия Бера е разцъфнал. Невежеството на Запада за политическата ситуация в Грузия, както и за корупцията на Бера, означава, че неговото амбициозно съдържани е добре прието. Той има 4,8 милиона последователи в TikTok и 1,4 милиона последователи в Instagram. Той и съпругата му Нанука Гудавадзе са запалени косплейъри, като влизат в образи от Peaky Blinders, Twilight и персонажите, с които най-често се сравняват - Джак Фрост и Елза. Съдържанието на Бера е на границата на сюрреалистичното - от сцени на домашния живот (майка му, повиваща неговото възрастно тяло), до еротично причудливото - без риза, яздещ бял кон до никъде.

Той е увеличил своите последователи от 50 000 през 2015 г. на повече от 6 милиона, което го прави един от най-известните хора с албинизъм в света. Семейството му е богато и мощно, но начина, по който изглежда, се превърна в негов подпис, което предизвика заглавия като: "Следващият лидер на Грузия може да бъде милиардер със зоопарк с деца рапъри албиноси" и "Син рапър албинос, имение като на злодея от Бонд за 30 милиона паунда и менажерия от акули, зебри и пингвини". Баща му каза пред Форбс: "Имам двама сина албиноси, знаете ли! Това е наистина рядко, а аз имам две от четири! "

Според ООН един на всеки 17 000 до 20 000 души в Северна Америка и Европа има някаква форма на албинизъм. Ролевите модели и високопоставените хора с албинизъм са рядкост, което означава, че състоянието има малка видимост извън негативните стереотипи на албиноси, утвърдени във филми, включително The Matrix Reloaded, Die Another Day и The Da Vinci Code. Бера прегръща албинизма, създавайки видеоклипове за "ползите от това да бъдеш албинос" с по-малкия си брат Цотне (който също има албинизъм) и луминисцентни фотосесии със заснежени фонове, албиноси хъскита и бели ленени ко-орди.

Бера не е давал на феновете си никакъв нов материал повече от четири месеца. Мълчанието в социалните медии е често срещана практика за публични фигури в криза, но за Бера не е вероятно да бъде средство за самосъхранение или изкупление. В интервю от 9 март за телевизия Imedi - вторият най-гледан канал в Грузия и рупор на грузинската мечта - Бера застана зад решението си да накаже младите си критици. "Все още се застъпвам за същата позиция и не съм я променял оттогава. Публично ще заявя чрез вашето излъчване, че ако някой ругае семейството ми или мен, ще ги държа отговорен, защото майка ми и семейството ми са най-свещените и ценни за мен", каза Бера. За грузинските мъже майката е символ на чистота, която Бера използва, за да постави под въпрос мъжествеността на своите критици, казвайки: "Тези хора всъщност не познават майчината любов" и "Покажете ми само един смел грузински мъж, който мисли по различен начин."

Зурабашвили казва, че тази морална позиция е политически мотивирана. "Отношението на Бера към семейната защита и наказание напълно отговаря на грузинския манталитет или на кавказкия манталитет в широк смисъл. PR специалистите на "Грузинската мечта" са запознати с това и вземат предвид националните характеристики, когато планират всяка кампания. Това е в основата на предимството на партията пред опонентите", казва Зурабашвили пред The Independent. В публикация във Facebook Джорджи Бурджанадзе, заместник на обществения защитник (омбудсман) на Грузия, написа, че Бера популяризира опасна култура на чест и отмъщение. "Всеки, който ви каже да "защитите достойнството си" или да имате някаква друга бурна реакция, е зъл подбудител на убийство. Поздравления за всички, които оцеляха днес и са живи в тази страна ... утре може да срещнете някой по-силен и влиятелен от вас и да умрете", написа Бурджанадзе.

След посредничеството на ЕС политическата криза в Грузия изглежда е на път да се поправи. Но грузинският народ разпознава цикъла. "На всеки няколко месеца имаме ново, но в същото време старо, правителство", казва Сванидзе.

Изтеклите записи потвърждават, че страната все още е в ръцете на семейство Иванишвили, но готовността на Бера да застане зад неговите отмъстителни атаки срещу неговите критици тийнейджъри посочва по-дълбок проблем от политическата корупция: насилствена, крехка мъжественост.