Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Актьор от „Хари Потър“ припадна по време на голф среща

Той е откаран в болница
24 сеп 2021 12:35, Ерол Емилов
13
Актьор от „Хари Потър“ припадна по време на голф среща
Снимка: Getty Images

Актьорът Том Фелтън е припаднал по време на голф мач в Уисконсин. 34-годишният мъж е откаран в болница, където да се установи какво е състоянието му.

Фелтън стана популярен с ролята си на Драко Малфой във фантастичната поредица.

Още по темата
Даниел Радклиф се срамува от играта си в "Хари Потър"
24 фев 2021 11:25
9
Хари Потър "полетя" в Лондон
1 окт 2020 19:03
8
Като запален играч на голф Том Фелтън представлява Европа заедно с бившия професионален хокеист Тeeму Селане от Финландия в турнир в Уисконсин, в който участват известни личности.

Двамата играеха срещу американския хокеист от 80-те години Майк Ерузиони и кънкобегача Дан Джансен, предаде БТА.

 

По публикацията работи: Ерол Емилов

13
Още по темата: Хари ПотърактьорприпаданеТом Фелтънголф мач
Още от САЩ
Шефът на ЦРУ във Виена отстранен заради Хаванския синдром
Още от Свят
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
13
2
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 3 часа
Пишете направо кога се е ваксинирал, то е ясно, че основният заподозрян в тази ситуация е ваксинката... :) ... Дано да се оправи, без значение какво е довело до припадането, но ако е от боцкането, тогава сам си е виновен...
12
0
 
5
 
! Отговори
Карадагойвъ преди 3 часа
Не мозе да бъде!!! Баш пред избори!
11
2
 
0
 
! Отговори
БГ преди 3 часа
И аз така припаднах и - мозъчен тумор!Кофти, дано не е нещо сериозно.
10
2
 
2
 
! Отговори
Вейдър преди 3 часа
Магия?
9
1
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 3 часа
Преди голфа е имало Уиски с фъстъци.
8
8
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Ваксинката е обадила
7
6
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Оня цъкльо Потър му е направил магия
6
2
 
1
 
! Отговори
Верно ли преди 4 часа
А стига бе.
5
8
 
4
 
! Отговори
кофти преди 4 часа
И какво му е ''хубавото'' на филма ''Хари Потър '' , претоплена манджа ?
4
8
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
американски ваксини, сър
3
5
 
10
 
! Отговори
Du преди 4 часа
,, а вакса?
2
3
 
20
 
! Отговори
Иван преди 4 часа
Бялото не прощава ... поне си е поживял.
1
4
 
17
 
! Отговори
ДА ИЗМЕТЕМ ГЕРБ преди 4 часа
Прилича на препил или дрогиран...
Виж всички

Investor

Mercedes купува една трета от производител на батерийни клетки
Компанията Automotive Cells, основана през 2020 г., се стреми да осигури производствен капацитет от ...
Транспортният министър: Има забавяне при ремонта на мотрисните влакове на БДЖ

BGONAIR

Twitter въведе революционна функция, свърза се с криптовалутите
Усик закова 100 кг, но Джошуа е значително по-тежък от него (+ВИДЕО)

BLOOMBERGTV

Курц: Европейският съюз трябва да е конкурентна среда
Какво очаква Австрия от изборите в Германия

GOL

Медведев наби Джокович, но не вярва, че ще го свали от трона
Гръм в Левски: Разнобой между Наско Сираков, Мъри и новия спонсор

AUTOMEDIA

Защо все още не можем да се доверим на автопилота?
Има ли място за още SUV и кросоувъри на пазара в Европа

TIALOTO

Кристен Стюарт - принцесата на Холивуд, която не знаехме, че имаме
Бритни Спиърс за синовете си: Обичам малките си дяволчета

PULS

80% от хората с фамилна хиперхолестеролемия не знаят, че страдат от заболяването
А е въпрос на провеждане на обикновени кръвни изследвания
Тромбемболична профилактика при пациенти със злокачествени заболявания

AZ-JENATA

10 начина да се превърнете в по-добрата версия на себе си
Начини да се самоусъвършенствате и да израснете като личност
Димитър Абрашев от Bulgaria ON AIR спечели награда „Глас на общините“

TEEN

Хари Стайлс за игричките във връзките: Боклук!
Ето какво заяви той
Парис Хилтън: Планирането на сватбата е стресиращо
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2021 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2021 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |