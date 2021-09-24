Актьор от „Хари Потър“ припадна по време на голф среща

Актьорът Том Фелтън е припаднал по време на голф мач в Уисконсин. 34-годишният мъж е откаран в болница, където да се установи какво е състоянието му.

Фелтън стана популярен с ролята си на Драко Малфой във фантастичната поредица.

Като запален играч на голф Том Фелтън представлява Европа заедно с бившия професионален хокеист Тeeму Селане от Финландия в турнир в Уисконсин, в който участват известни личности.

Двамата играеха срещу американския хокеист от 80-те години Майк Ерузиони и кънкобегача Дан Джансен, предаде БТА.