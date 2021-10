Взрив в джамия – 15 жертви и 90 ранени

Бомбен атентат в шиитска джамия в Афганистан взе най-малко 15 жертви, информира Франс прес.

„Имаме повече от 90 ранени пациенти. Докараха и телата на над 15 загинали. Броят им ще се промени. Все още продължаваме да приемаме хора", съобщиха от местна болница.

Днес следобед в джамия в квартал Хан Абад на Бандар, столицата на провинция Кундуз, избухна експлозия. Жителите на Кундуз - столицата на едноименната провинция, съобщиха, че взривът е ударил шиитска джамия по време на петъчната молитва, която е най-важната през седмицата.

Фотоси, споделени в социалните медии, които не могат да бъдат проверени веднага, показват няколко окървавени тела, лежащи на пода. На друго видео се вижда как мъже извеждат хора, включително жени и деца, от мястото на инцидента, предаде БГНЕС.

Сред ранените е и служител на международна група за оказване на помощ.

Saddened to hear of the terrorist attack on a Shia Mosque in KhanAbad, Kunduz #Afghanistan today during Friday prayers, with many causalities. Video shows covered bodies & damaged mosque.

May Allah bless their souls. This is a worrying turn of events in the country. pic.twitter.com/9AD3FM3cvL