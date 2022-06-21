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Земетресение с магнитуд 6 удари японските острови Бонин

Има прогноза за цунами, епицентърът е бил на 871 км от Йокосука
21 юни 2022 12:17, Елка Василева
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Земетресение с магнитуд 6 удари японските острови Бонин
Снимка: архив, БГНЕС

Япония прогнозира лека промяна в морското равнище днес след земетресение с магнитуд 6, ударило островите Бонин, далеч в Тихия океан, на югоизток от главните японски острови, предаде Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина от 40 километра, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 871 километра югозападно от град Йокосука на остров Хоншю, съобщи ТАСС.

Японската метеорологична агенция предупреди, че може да има цунами, тоест малка промяна в морското равнище за верига отдалечени острови, сред които и Чичиджима – един от островите Бонин.
/БТА/

 

По публикацията работи: Елка Василева

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Анонимен преди 46 минути
И в Лиулин се разлюляме много силно още от сутринта.
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Анонимен преди 1 час
Времее жапания да изчезне под вода.
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