Земетресение с магнитуд 6 удари японските острови Бонин

Япония прогнозира лека промяна в морското равнище днес след земетресение с магнитуд 6, ударило островите Бонин, далеч в Тихия океан, на югоизток от главните японски острови, предаде Ройтерс.



Огнището на труса е било на дълбочина от 40 километра, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център.



Епицентърът е бил на 871 километра югозападно от град Йокосука на остров Хоншю, съобщи ТАСС.



Японската метеорологична агенция предупреди, че може да има цунами, тоест малка промяна в морското равнище за верига отдалечени острови, сред които и Чичиджима – един от островите Бонин.

/БТА/



