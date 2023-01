Украйна твърди, че е убила около 400 руски войници в Донецк

Украйна съобщи, че около 400 руски войници са загинали при ракетна атака срещу окупирания регион Донецк. Била е ударена сграда в град Макеевка, където се предполагало, че са разположени руските сили.

Атаката бе потвърдена и от руското външно министерство, но цифрата на жертвите, дадена от тях, е далеч по-малка. Според руските власти при удара са загинали 63 военнослужещи. По-рано медиите съобщиха, че в обстрелваната част е имало мобилизирани цивилни.

"В резултат на удара с 4 ракети с високоексплозивни бойни глави в пункта за временно разполагане бяха убити 63 руски военнослужещи. На семействата и приятелите на загиналите военнослужещи ще бъде оказана цялата необходима помощ и подкрепа", заяви Министерството на отбраната в брифинг, публикуван в канала му в Telegram.

От правоохранителните органи на ДНР съобщиха за ТАСС, че HIMARS може да са изстреляни след активното използване на мобилни телефони от страна на пристигащите военнослужещи. "Врагът е използвал разузнавателен комплекс ECHELON, за да идентифицира клетъчната активност и местоположението на абонатите", заяви източникът на агенцията.

Руското Министерство на отбраната подчерта, че две ракети HIMARS са били свалени от руски средства за противовъздушна отбрана.

Междувременно в Киев въздушни удари прозвучаха в неделя вечерта, докато последната вълна от удари от Русия продължи.

Даниил Безсонов, подкрепян от Русия високопоставен служител в окупираните части на Донецк, каза, че ракетата е ударила Макеевка две минути след полунощ на Нова година.



"Беше нанесен масивен удар на професионалното училище от американските HIMARS", каза той, имайки предвид предоставените от САЩ ракети. "Има загинали и ранени, точният брой все още не е известен."

Въпреки че достъпът до контролираните от Русия зони е ограничен, редица руски коментатори и блогъри признаха атаката - но предположиха, че числата са по-ниски от заявените.

Владимир Соловьов, руски водещ, сподели в Telegram, че "загубите са значителни... но дори не са близо" до 400.

Но Игор Гиркин, проруски коментатор, каза, че стотици са убити и ранени, въпреки че точният брой все още е неизвестен поради големия брой все още изчезнали. Самата сграда е "почти напълно унищожена", допълва той. По думите му жертвите са предимно мобилизирани войници - тоест новобранци, а не такива, които са избрали да се бият. Той също така каза, че боеприпасите са били съхранявани в същата сграда като войниците, което прави щетите още по-лоши.

"Унищожена е и почти цялата военна техника, която стоеше точно до сградата без каквато и да е маскировка", написа той в Telegram.

Гиркин е добре известен военен блогър, който ръководи подкрепяните от Русия сепаратисти, когато те окупираха големи части от Източна Украйна през 2014 г. Наскоро той беше признат за виновен в убийство за участието си в свалянето на полет MH17. Въпреки проруската си позиция, той редовно критикува руското военно ръководство и тяхната тактика.

Според украинските военни 300 са били ранени в допълнение към приблизително 400 убити.

Украинската армия твърди, почти ежедневно, че е убила десетки, понякога стотици, войници при атаки, така че е необходимо повишено внимание. Но ако твърденията се потвърдят, това може да е една от най-смъртоносните атаки на Украйна срещу руски цели във войната.

Украйна не е потвърдила, че ударите са били извършени с ракети Химарс, поддържайки дългогодишна стратегия да не оповестява подробности за своите атаки. В изявлението на страната се казва саркастично, че смъртта е резултат от "небрежно боравене с нагревателни уреди, пренебрегване на мерките за безопасност, пушене на неустановено място".



It seem, Makiivka in Donetsk was a slaughterhouse. The geniuses decided (seemingly) to store ammunition in the basement of the facility that the mobiks were deployed at. The only thing that would explain the whole building going “poof!”. People say 100s of casualties. I wait… pic.twitter.com/DDDnxbJbbO