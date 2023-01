Сателитни снимки показват колко е намалял снега на Алпите

Свиването на снежната покривка в Алпите, заради рекордни стойности на температурата на Земята, е толкова драматично, че може да се види от космоса.



Сателитни изображения разкриха как на планинските върхове в региона се вижда повече зелена трева от всякога и по-малки бели покривки.

Рекордно високи температури са регистрирани в осем европейски държави, а в други три области са регистрирани регионални високи температури. В неделя беше 25,1C в Билбао, Испания – с 10C по-топло от средното за периода от годината.

Нестабилният снеговалеж и топлото време, причинени от климатичната криза в голяма част от Европа, принудиха някои европейски ски курорти да затворят само няколко седмици след отварянето си.

A friend is ‘skiing’, this is genuinely terrifying seeing how warm the Alps are. pic.twitter.com/eP96NxvqYu