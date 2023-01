След края на COVID: Къде са антиваксърите сега?

Луис проследява момента, в който конспиративните теории за COVID-19, в които дълбоко вярваше, започнаха да се разплитат. Беше през септември миналата година, когато лекар разговаря с него и други активисти, докато раздаваха листовки в парк в Ливърпул.

"Винаги бяхме отворени за дебат и той не беше враждебна към нас. Просто искаше да ни докаже, че грешим. Едно от нещата, които тя направи, беше да ме насочи към статия в Lancet за броя на смъртните случаи", споделя той пред The Guardian, имайки предвид рецензирания общ медицински журнал.

"Оттогава нататък гледах данните, към които винаги бях отворен, и разбрах, че съм грешал", добавя Луис, който поиска да се използва само първото му име.

Близо три години след началото на пандемията във Великобритания обаче рязко бе напомнено за продължаващия обхват на теориите на конспирацията в сряда, когато депутатът от торите Андрю Бриджън сравни използването на ваксини срещу COVID с Холокоста. Пътуването на Луис далеч от вярванията, които някога са обгръщали живота му междувременно, е в контраст с други, за които теориите на конспирацията относно COVID-19 са действали като входно лекарство към други, по-екстремни възгледи.

"През последните няколко години, особено по време на COVID, станахме свидетели на нарастваща хибридизация на екстремистки движения, движенията на омразата и теориите на конспирацията", казва Тим Скуирел, ръководител на комуникациите в Institute for Strategic Dialogue, базиран в Лондон мозъчен тръст за екстремизъм.

"Мрежите, изградени по време на пандемията, не са изчезнали. Все още виждаме така наречените "суверенни граждани", които се стремят да закрият ваксинационни клиники с псевдоправни аргументи и обвинения в престъпления срещу човечеството. Но също така виждаме хора, които станаха известни по време на пандемията, да се насочват към различни проблеми, като водят публиката си със себе си."

Движението за "суверенни граждани" – основано на фалшиви вярвания, че политици, държавни служители и лекари могат да бъдат изправяни пред съда – изглежда се стопи или разцепи, след като за кратко влезе в заглавията, докато бивши военни ветерани провеждаха "обучителни" сесии.

Спорове за пари са широко разпространени в една група, създадена от бивш войник, Guardians300, която е сред онези, които се противопоставят на правителството, макар и от по-либертарианска, отколкото от крайнодясна гледна точка. Миналата година тя твърди, че е провеждала курсове в цялата страна на цена до £20 на човек, за да обучава "армия от полицаи по обичайното право".

Преди да изчезне, уебсайтът му твърди, че 2565 души са били "обучени", но оттогава той и свързаните канали на социалните медии са замлъкнали.

Един от "съмишлиниците" му от югозапада обвини основателя на групата, че е изплагиатствал собствените си учебни наръчници по "общото право" и го е превърнал в предприятие за правене на пари. Вместо обаче да потърсят действителна правна защита, той и други измамени хора вместо това се обърнаха към фалшиви съдилища на общото право, които издадоха "призовки".

Основателят на групата не отговори на исканията за коментар, но каза във видеоклип във Facebook, че е съсобственик на "интелектуалната собственост" на всеки материал, използван в "обучението". Той заявява, че всички платени пари са използвани за покриване на разходи и той "няма нужда" да превръща групата в бизнес.



Други, участващи в активизъм срещу локдауна – включително групи, които са ангажирали по-масовите скептици, междувременно се опитаха да се трансформират в нещо друго.

Save Our Rights UK (SORUK) – основната организация зад някои от най-големите протести срещу локдауна в централен Лондон и която отрича, че е организация, основана върху теории на конспирацията – продължи да се опитва да се утвърди като защитник на по-широки граждански свободи, обвинявайки установени организации за защита на правата като Liberty в провал по време на локдаун.

Активисти на SORUK, които идват от целия политически спектър, бяха открити да раздават брошури на миналогодишните партийни конференции, докато изглежда, че са положени усилия уебсайтът му да е свободен от неудобни асоциации с фигури като теоретика на конспирацията Дейвид Айк, с когото преди това споделяше платформа.

В друга област някои, които бяха в челните редици на анти-вакс активизма и подклаждащите теории на конспирацията, влагат енергията си в домашното обучение.

Един такъв пример може да бъде намере в Източен Съсекс, където предприятие, наричащо себе си Hope Sussex Community Hub, се опитва да изгради това, което описва като "общност от обичащи свободата хора", насърчавайки оцеляването и набирайки средства за съществуване "извън контрола на държавата".

Замесените включват бивши членове на Британската национална партия (BNP) и бивша фигура от армията, които стояха зад паравоенна антивакс групировка, която попадна в заглавията миналата година за провеждане на тренировки за директно действие в готовност за водене на "война" срещу правителството.

Декларациите до Companies House през октомври от Hope Sussex Community – Home of Positive Energy описват нова компания, "сформирана да служи на интересите на нашата обичаща свободата общност, семейства, които се обучават вкъщи и тези, които желаят да отдават помещения под наем". Събитията включват тридневен Freedom music festival, където сред изпълнителите са Right Said Fred и DJ Danny Rampling.

Съпругът на един от основателите - Сейди Сингъл, Мат, казва пред The Guardian, че те са били открити относно миналите си асоциации с BNP, които той обвини в "наивност", и са били посрещнати с "приемане и разбиране" след участието си в пандемията.

Всички преподаватели, които използват съоръженията на Hope Sussex, са проверени и имат застраховка обществена отговорност, уточни той.

Сега остракиран от бивши активисти в Ливърпул, които гледат на него като на "подлец" за техните предполагаеми глобални врагове, Луис в Ливърпул все още гледа назад със симпатия към много от тях, добавяйки, че психичното заболяване също е фактор.

"Също така говорим за хора, които са се поддали на крайнодесни идеи, на които са били постоянно изложени през последните две години. Това не беше всичко, от време на време има малко отблъскване", добавя той. "Във Facebook имаше цензура на част от протеста срещу локдауна и много от активистите отидоха в Telegram. Това беше голяма грешка, защото крайната десница там беше внедрена от години. Така че всички влязохме в капана, общо взето. Бяха готови да погълнат всеки наивник. Оттогава го правят."