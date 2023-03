Как "узбекската принцеса" Гулнараси купи имоти за $240 млн. с корупция и подкупи?

Гулнара Каримова, дъщерята на диктатора на Узбекистан Искам Каримов, работи като поп звезда и дипломат. А с подкупи и корупция, тя е успяла да натрупа солидно количество средства и да похарчи близо 240 милиона долара за имоти от Лондон до Хонконг.

Това сочи проучване Freedom For Eurasia.

Добавя се, че счетоводни фирми в Лондон и Британските Вирджински острови са действали за британски компании, участващи в сделките.Историята поражда нови съмнения относно усилията на Обединеното кралство да се справи с незаконното богатство.

Британските власти отдавна са обвинявани, че не правят достатъчно, за да попречат на престъпниците от чужбина да използват имуществото на Обединеното кралство за пране на пари.

В доклада се казва, че лекотата, с която Каримова е получила имоти в Обединеното кралство, е "притеснителна".

Не е ясно, дали тези, които са работили по сделката, са знаели за някаква връзка с нея, нито че източникът на средства може да е подозрителен. Никой, предоставящ тези услуги в Обединеното кралство, не е бил разследван или глобен.

За известно време Гулнара Каримова беше спрягана за наследник на баща си Ислам Каримов, който управлява Узбекистан като президент на централноазиатската държава от 1989 г. до смъртта си през 2016 г. Тя се появява в музикални видеоклипове под артистичния псевдоним Googoosha, управлява компания за бижута и служи като посланик в Испания.

Но през 2014 г. тя изчезна от публичното пространство. По-късно стана ясно, че тя е била задържана по обвинения в корупция, докато баща й все още беше на власт и беше осъдена през декември 2017 г. През 2019 г. тя беше изпратена в затвора за нарушаване на условията на домашния й арест.

Прокурорите я обвиниха, че е част от престъпна група, която контролира активи за над 1 милиард долара в 12 страни, включително Обединеното кралство, Русия и Обединените арабски емирства. "Случаят Каримова е един от най-големите случаи на подкупи и корупция на всички времена“, казва Том Мейн, един от изследователите на доклада "Свобода за Евразия" и научен сътрудник в Оксфордския университет, пред BBC.

"Свобода за Евразия" проучава регистрите на собствеността и поземления регистър, за да идентифицира най-малко 14 имота, които според тях са били закупени, преди тя да бъде арестувана, с предполагаеми подозрителни средства в различни страни, включително Обединеното кралство, Швейцария, Франция, Дубай и Хонг Конг.

Докладът, който ще бъде публикуван във вторник, 14 март, озаглавен Who Enabled the Uzbek Princess?, се фокусира върху пет имота, закупени в и около Лондон, които сега струват около £50 милиона - включително три апартамента в Белгрейвия, точно на запад от Бъкингамския дворец, къща в Мейфеър и имение в Съри за £18 милиона с частно езеро за разходка с лодка.

Два от апартаментите в Белгравия бяха продадени през 2013 г., преди Каримова да бъде задържана. През 2017 г. къщата в Мейфеър, имението Съри и трети апартамент в Белгравия бяха замразени от Службата за сериозни измами.

Докладът на "Свобода за Евразия" също посочва фирми в Лондон и Британските Вирджински острови, за които се твърди, че са били използвани от Каримова или нейни съдружници, за да им позволят да харчат приходите от престъпна дейност за имотите, както и за частни самолети.

Приятелят на Каримова, Рустам Мадумаров, и други, за които сега се твърди, че са нейни сътрудници, бяха посочени в официални документи като "действителни собственици" – правен термин за лицето, което в крайна сметка контролира компании, базирани в Обединеното кралство, Гибралтар и Великобритания Вирджински острови. Но в доклада се казва, че те са били просто подставени лица на Каримова, която е използвала фирмите за пране на стотици милиони долари.

Счетоводните услуги за две британски компании, свързани с Каримова - Panally Ltd и Odenton Management Ltd - бяха предоставени от SH Landes LLP, фирма, която преди това се намираше на New Oxford Street в Лондон.

В края на юли 2010 г. SH Landes иска да регистрира или придобие друга компания. Целта е била да се закупи частен самолет за около 40 милиона долара, като Мадумаров е посочен като бенефициер. Всъщност според доклада Каримова наистина стои зад покупката.

Бившият имот на Каримова в Мейфеър, Лондон, беше конфискуван от Службата за сериозни измами

Попитан тогава за източника на средствата му, SH Landes отговаря: "Смятаме, че въпросът относно личното му богатство не е от значение в тази ситуация." Изглежда, че парите за купуването на самолета не са били предоставени от Мадумаров от негови лични средства.

Базираната в Лондон фирма по-късно казва, че богатството на Мадумаров идва отчасти от компания за мобилни телефони, базирана в Узбекистан - Uzdonrobita. Вече бяха повдигнати въпроси за възможните връзки на компанията с Каримова. Още през 2004 г. в статия за Moscow Times се твърди, че Каримова е източила около 20 милиона долара от Uzdunrobita, използвайки фалшиви фактури. Бивш съветник също обвини Каримова в "рекет".

Тъй като това беше транзакция на висока стойност, свързана с високорискова юрисдикция, Узбекистан, в доклада се твърди, че SH Landes е трябвало да проведе "засилена надлежна проверка" – задълбочени проверки на миналото, за да се гарантира, че източникът на средства е законен и не произтича от престъпна дейност .

SH Landes също представи финансовите отчети за 2012 г. на Panally Ltd. В доклада се казва, че през септември 2013 г. те са били подписани от близък сътрудник на Каримова: Гаяне Авакян, тогава на 30 години.

Предходната година BBC публикува твърдения, че Авакян е регистриран бенефициер на Takilant, регистрирана в Гибралтар компания в центъра на "многомилионна измама и корупционен скандал на високо ниво в Узбекистан".

В изявление за BBC Стивън Ландес каза: "SH Landes LLP никога не е бил ангажиран от Гулнара Каримова. SH Landes LLP наистина е действала от името на Рустам Мадумаров. SH Landes LLP извърши надлежна проверка на всички свои клиенти и съответните регулаторни органи бяха уведомени и държани оценявани."

Том Мейн от Freedom For Eurasia каза, че очевидната лекота, с която Каримова успява да купи толкова много имоти в Обединеното кралство, е тревожна.

"На властите им трябваше до 2017 г., за да направят нещо, години след като други държави вече бяха замразили банкови сметки и имоти, които й принадлежаха", добави той.