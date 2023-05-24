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Лукашенко отхвърли твърденията, че страда от сериозно заболяване

Имал бил само настинка
24 май 2023 13:05, Камелия Цветанова
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Лукашенко отхвърли твърденията, че страда от сериозно заболяване
Снимка: Twitter

Президентът на Беларус Александър Лукашенко вчера се появи публично и отхвърли твърденията, че страда от сериозно заболяване, предаде Ройтерс.

"Ако някой си мисли, че ще умра, нека бъде спокоен. Успокойте се. Това са просто празни приказки", заяви той във видео, което беше разпространено от държавните медии.

Шейсет и осем годишният Лукашенко е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

Слуховете за здравословното състояние на беларуския държавен глава се появиха след военния парад в Москва на 9 май, понеже тогава той изглеждаше уморен и малко болен.

Вчера Лукашенко взе участие в заседание по въпроси, свързани със здравеопазването. С дрезгав глас той каза, че е бил болен от аденовирус, който е често срещан вирус на настинка./БТА, Николай Велев/
 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 минута
Ама защо така са го мумифицирали и бинтовали? Готов е за мавзолея!
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Анонимен преди 3 минути
Кмета на Акапулко е правил пломба!
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Анонимен преди 4 минути
Той твърдението може да отхвърля, ама заболяването не може.
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Анонимен преди 6 минути
ЗА ИНФАРКТА на кмета на Лондон няма ли да пишем? Що? Понеже е тайна? Понеже е отг безвредните и безопасните? ОК
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Анонимен преди 9 минути
Здрав съм, като бик! И не ползвам виагра!
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