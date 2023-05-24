Лукашенко отхвърли твърденията, че страда от сериозно заболяване

Президентът на Беларус Александър Лукашенко вчера се появи публично и отхвърли твърденията, че страда от сериозно заболяване, предаде Ройтерс.



"Ако някой си мисли, че ще умра, нека бъде спокоен. Успокойте се. Това са просто празни приказки", заяви той във видео, което беше разпространено от държавните медии.



Шейсет и осем годишният Лукашенко е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.



Слуховете за здравословното състояние на беларуския държавен глава се появиха след военния парад в Москва на 9 май, понеже тогава той изглеждаше уморен и малко болен.



Вчера Лукашенко взе участие в заседание по въпроси, свързани със здравеопазването. С дрезгав глас той каза, че е бил болен от аденовирус, който е често срещан вирус на настинка./БТА, Николай Велев/

