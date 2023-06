Италианците побесняха: Мъж изписа името си върху Колизеума

Италианците реагираха яростно, след като мъж беше заснет да издълбава името си и името на приятелката си на стената на Колизеума в столицата Рим, което предизвика полицейско разследване.

Англоговорящ мъж беше записан от случаен минувач да издълбава с ключ името си и името на приятелката си на стената на близо 2000-годишния паметник. Той пише "Иван + Хейли 23" върху една от тухлите миналия петък, според времевия печат на видеото.

Заподозреният, който все още не е идентифициран, след това се обръща и се хили на минувача, който казва: "Ти сериозно ли, човече?"

Министърът на културата на Италия Дженаро Санджиулиано сподели видеото в понеделник, като го нарече "много сериозно, недостойно и знак за голяма неучтивост, че турист обезобразява едно от най-известните места в света, Колизеума, за да гравира името на своята годеница".

"Надявам се, че този, който е направил това, ще бъде идентифициран и санкциониран според нашите закони", добави той.

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да бъде изправен пред глоба от най-малко 15 000 евро заедно с до една година затвор, съобщават от Independent.

Алфонсина Русо, директор на Колизеума, каза, че карабинерите издирват заподозрения и "ще видим дали можем да го заловим".

"Когато имаш необразовани хора в Колизеума, се случва такъв вид хулиганство и се надявам да няма подражатели", каза тя пред Daily Mail.

Паравоенната полиция на карабинерите в Рим каза, че отделът е уведомен за инцидента и служителите търсят да идентифицират виновника. А когато го хванат, ще бъде наказан.

Италианците в Twitter разкритикуваха туриста, наричайки действията му "абсолютно презряно поведение".

"Американците винаги си мислят, че притежават всичко, на което стъпят", пише един потребител.

Това обаче не е първият път, когато туристи са глобени за опорочаване на обекта на световното наследство на ЮНЕСКО.

През 2020 г. ирландски турист беше обвинен във вандализъм на Колизеума, след като служителите по сигурността го забелязаха да издълбава инициалите си в древната структура. В срамната класация попадна и бившия футболист Благой Георгиев.

ROME—Italian Government is seeking to identify this tourist, who carved the name of his girlfriend, “Hayley”, into the wall of the Colosseum.

Do NOT visit a country and deface historical and/or sacred landmarks.

pic.twitter.com/ngcJ4jI8Ct