Самолет на Delta се "тупна по нос" на пистата в Северна Каролина

Полет на Delta Air Lines кацна "по нос" на международното летище Шарлот Дъглас в Северна Каролина в сряда сутринта, съобщиха от Федералната авиационна администрация.

Не се съобщава за пострадали от инцидента, но пистата беше затворена, докато екипите на летището работеха по премахването на самолета, съобщи CLT Airport в публикация във Facebook, цитирана от CNN.

Passengers aboard a Delta flight that safely touched down in North Carolina without its front landing gear erupted in cheers before they deplaned using the emergency exit slide.

