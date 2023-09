Каква е тайната на дълголетниците от Италия и Коста Рика, за да доживеят до 100 години?

Братя биохакери и милионери, които се надяват да удължат живота си и да се насладят на повече време на Земята, постоянно си играят с нови начини за максимизиране на производителността и по същество да измамят смъртта.

Техническият изпълнителен директор и рисков капиталист Брайън Джонсън има стриктна ежедневна рутина на хранене, която приключва в 11 сутринта. Говори се, че той дори веднъж се е опитал да инжектира малко от кръвта на сина си, за да си влее в младост (което не проработи). Други търсещи дълголетие пият хапчета като метформин и рапамицин или се доверяват на добавки като NMN, пишат от Insider.

Но в райони на света, където мъжете вече живеят над 100 години със зашеметяваща редовност, ключът към по-дълъг и по-здравословен живот изглежда управлението на стреса и отделянето на време да живееш "на момента". Вместо да увеличат максимално производителността си, мъжете, които действително живеят до и над 100 години, дават приоритет на щастливия живот с приятелите си.



В Сардиния отдавна мъжете случайно са разбрали нещо уникално за дълголетието. Островът е дом на най-високата концентрация на мъже столетници на планетата. (В САЩ 100-годишните жени са повече от мъжете с коефициент почти шест към едно, но в Сардиния съотношението е по-скоро едно към едно.)

Работата на мъжете е един от няколкото преплетени фактора, които правят Сардиния една от петте сини зони в света, гореща точка за дълголетие.

Жителите на Сардиния живеят в стръмни градове, осеяни със стълби, където ежедневието е като нежна, но последователна тренировка. Традиционно мъжете от Сардиния са били овчари, гледащи стадата си на планинския склон, работа, която изисква значителен брой стъпки.

"Те прекарват време с животните си, горе по хълмовете, и се разхождат, подремват и в щастливия час обикновено се връщат в селата си и споделят чаша вино с приятелите си", обяснява Дан Бютнер, автор и дълголетие експерт, в предстоящите документални сериали на Netflix "Live to 100: Secrets of the Blue Zones".

Вероятно тези мъже, които се отказват да пушат, постоянно приключват работния си ден навреме и след това се отправят към близките си, смеейки се и шегувайки се един с друг на чаша или две от местното вино, богато на антиоксиданти, наречено Cannonau.

"Не че тези овчари тук нямат никакъв стрес. Просто изглежда, че нямат много хроничен стрес", казва Бютнер, който също пише книга с инструкции за тайните на Сините зони за по-дълъг живот, каза . "Мъжете в Сардиния работят, но не изглеждат особено стресирани по време на работа."

Хроничният стрес е двигател на много от заболяванията, които са свързани със стареенето и може да доведе до преждевременна смърт. Скоковете на глюкозата и възпалението, свързани с реакцията на нашето тяло на стрес, могат с течение на времето да доведат до повече диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и затлъстяване.

Но ако успеем да преодолеем ежедневните си стресови фактори и да намерим начини да се справяме с проблеми като изгубени овце или болни членове на нашето стадо, ние държим стреса под контрол.

"Това усещане за активно справяне, при което можете да разрешите проблемите, които ви се задават, е много важна част от психичното здраве, когнитивното дълголетие и устойчивостта на стрес", казва д-р Миту Сторони, невро-офталмолог, включен в документалните сериали. .

По протежение на полуостров Никоя в Коста Рика, друга гореща точка за дълголетие, подчертана в документалните филми, мъжете се придържат към подобни идеи за балансиране на работата и стреса.

"Работя от 6 до 10", казва 86-годишният Хуан Карийо на Бютнер. Карийо често се труди с ръчна брадва или мачете, цепи цепеници за огрев и се поти. Работата е интензивна, но сравнително кратка. "Сега, на тази възраст, мисля, че трябва да си почивам",добавя той.

Следобед Карийо отделя време за отдих и връзка с близките.

"Обичам да излизам и да се лекувам", споделя той. "Някои дни това означава да отидете в бара и да танцувате, да поклащате бедра и да се наслаждавате на студена бира с приятели."

"В Никоя, точно както във всички останали сини зони, хората никога не биха работили няколко часа повече, когато могат да се насладят на семейството си, да прекарат сиеста или да общуват с приятелите си", казва Бютнер. "Те забавят темпото, за да отделят време за неща, които наистина имат значение за тях."