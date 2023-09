Ден на траур в Мароко, жертвите скочиха двойно

Мароканските власти съобщиха, че най-смъртоносното земетресение в страната от десетилетия насам е отнело живота на повече от 2000 души по последна информация. Войници и служби за спешна помощ се опитват да достигнат до отдалечени планински села, където все още има опасения за още жертви.

Властите обявиха тридневен национален траур, а Червеният кръст предупреди, че възстановяването на щетите може да отнеме години, предаде АФП.

Земетресението с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер стана в късните часове на 8 септември в планински район на 72 км. югозападно от туристическия град Маракеш, съобщи Геологическата служба на САЩ.

Силните трусове бяха усетени и в крайбрежните градове Рабат, Казабланка и Есауира, като земетресението причини широкомащабни щети и накара ужасени жители и туристи да се втурнат да търсят безопасно място посред нощ.

"Бях почти заспала, когато чух как вратите и капаците да се блъскат", разказва Гану Наджем, жителка на Казабланка на 80 години, която е била на посещение в Маракеш по време на земетресението. "Излязох навън в паника. Помислих си, че ще умра сама."

В планинското селце Тафегахте, разположено близо до епицентъра на земетресението, почти не са останали сгради. Традиционните глинени тухли, използвани от берберските жители на региона, се оказаха неподходящи за рядкото земетресение.

В късния следобед войници продължиха да претърсват отломките, но повечето оцелели се насочиха към гробището, където силни писъци прекъсваха последния ритуал при погребението на около 70 селяни.

"Трима от моите внуци и майка им бяха убити - те все още са под развалините", каза 72-годишният жител на селото Омар Бенхана. "Само преди малко си играехме заедно", добави той.

Това е най-силното земетресение в северноафриканското кралство, а експерт го определи като "най-голямото в региона от повече от 120 години".

"Там, където разрушителните земетресения са рядкост, сградите просто не са построени достатъчно здраво... и затова много от тях се срутват, което води до големи жертви", казва Бил Макгуайър, почетен професор в британския University College London.

Актуализираните данни на Министерството на вътрешните работи показват, че земетресението е отнело живота на най-малко 2012 души, по-голямата част от които в провинциите Ал-Хауз, епицентъра, и Тарудант.

Други 1832 души са били ранени, а 1220 остават в критично състояние, съобщиха от ведомството.

Полковникът от гражданската отбрана Хихам Чукри, който ръководи операциите по оказване на помощ, заяви по-рано пред държавната телевизия, че епицентърът и силата на земетресението са създали "изключителна извънредна ситуация".

След заседание, председателствано от крал Мохамед VI, дворецът обяви тридневен национален траур, като знамената ще се веят спуснати наполовина на всички обществени сгради.

"Непоносими" писъци

Файсал Бадур, инженер, разказа, че е усетил земетресението три пъти в сградата си в Маракеш.

#Marocco

Morocco had a very strong earthquake today a few hours ago, a few months ago Turkey and Syria, Indonesia etc. Nobody notices that it is spreading, which country is next? the world is changing and no president or government can do anything about it

God help us🙏😞 pic.twitter.com/qHVlNjVmSq