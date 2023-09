Северна Корея отбеляза 75-ата си годишнина с мащабен военен парад

С военен парад на площад "Ким Ир Сен" в Пхенян Северна Корея отбеляза днес 75-ата годишнина от създаването на комунистическата държава. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун прие парада на военни формирования и произнесе реч. На церемонията присъстваше също и 11-годишната му дъщеря Ким Чу Е. За първи път тя се появи в публичното пространство през ноември 2022 година. Смята се, че е второто от общо три деца на севернокорейския лидер, пишат от DW.



Въпреки че личният живот на Ким Чен Ун се пази до голяма степен в тайна, южнокорейското разузнаване смята, че първородното дете на диктатора е момче. Макар това да е преимущество за династията, по всичко личи, че Ким Чу Е е любимката на баща си. Някои предполагат дори, че тя е готвена за бъдещ лидер на комунистическата държава.

