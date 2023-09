Ким Чен Ун положи морно и мощно тяло в... руски изтребител

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун посети днес самолетостроителен завод за изтребители в руския Далечен Изток, на който са наложени санкции от Запада, предаде Ройтерс. Това е част от визитата на Ким в Русия, за която Вашингтон и неговите съюзници се опасяват, че може да доведе до подсилването на руската армия в Украйна и да подпомогне ракетната програма на Пхенян, уточнява агенцията.

По-рано днес ТАСС информира, че Ким Чен Ун е пристигнал с влак в град Комсомолск на Амур, като уточни, че севернокорейският лидер се е отправил към самолетостроителния завод в града.

Руският президент Владимир Путин и Ким обсъждаха военни въпроси, войната в Украйна и задълбочаването на двустранното сътрудничество по време на срещата си в сряда, припомня Ройтерс.

Южна Корея и САЩ обявиха днес, че военното сътрудничество между КНДР и Русия е в нарушение на санкциите на ООН, наложени на Пхенян, и Западът и неговите съюзници ще направят нужното да бъде понесена съответната отговорност.

Путин заяви пред журналисти, че Русия "няма да наруши нищо", но ще продължи да развива отношенията си със Северна Корея.



Неговият говорител (Дмитрий Песков, бел. ред.) каза, че по време на визитата на Ким Чен Ун не са били подписани никакви споразумения по военни или други въпроси.

Трийсет и девет годишният Ким днес посети авиационни бази в далекоизточния руски град Комсомолск на Амур, както и самолетостроителния завод "Юрий Гагарин" и завода "Яковлев", и двата прилежащи към руската Обединена авиостроителна корпорация (United Aircraft Corporation), която е в санкционния списък на Запада.

В завод "Гагарин", който отделно е санкциониран и от САЩ, Ким посети монтажните цехове, където се сглобяват моногоцелевият високоманеврен изтребител Су-35 и изтребителят Су-57, произвеждани от руската компания "Сухой". Ръководителят на КНДР е бил придружен от руския вицепремиер Денис Мантуров, обявиха от правителството на Русия.

Руската държавна телевизия показа как Ким, облечен в костюм и съпровождан от севернокерейски висши военнослужещи в униформи, разглежда пилотската кабина на руски самолет изтребител, докато руски представители му обясняват характеристиките на машината чрез преводач.

След това Ким Чен Ун посети цеховете, в които се правят корпусите и крилата на "Сухой Суперджет 100" (регионален пътнически самолет), а после наблюдава въздушна демонстрация на Су-35. Той кимаше одобрително при вида на уменията на пилотите, посочва Ройтерс.

Русия реши да официализира публично посещението на Ким Чен Ун и да отхвърли зачестилите намеци за перспективата за военно сътрудничество с Корейската народнодемократична република – държава, която е създадена през 1948 г. с подкрепата на тогавашния Съветски съюз.

Ухажването на Ким позволява на руския президент Путин – според когото Русия води в Украйна война за съществуването си, която е и срещу целия Запад – да дразни Вашингтон и неговите азиатски съюзници, докато си осигурява възможност за солидна доставка на тежко въоръжение за войната в съседната държава, смята Ройтерс.

САЩ обвиниха Северна Корея в доставка на оръжие за Русия, която има най-големите запаси от ядрени бойни глави в света. Не е ясно обаче дали вече са направени някакви доставки.

САЩ и Южна Корея изглеждат притеснени от възроденото приятелство на Москва с Пхенян, което би дало на Ким Чен Ун достъп до някои от секретните ракетни (както и до други) руски технологии.

Американски и южнокорейски представители призоваха Москва да прояви отговорност в качеството си на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

"Споразумяхме се да работим заедно за гарантирането на това, че трябва да бъде понесена отговорност за грубото нарушаване на резолюциите на Съвета за сигурност", заяви заместник-министърът на външните работи на Южна Корея Чхан Хо-джин на пресконференция в Сеул.

Пристигналата на посещение в Сеул Бони Дженкинс, заместник-държавен секретар по контрола на въоръженията и международната сигурност, заяви, че САЩ осъждат засилването на отбранителното и на политическото сътрудничество между Пхенян и Москва.

"Видно е, че скорошните информации за възможен обмен на оръжия между Северна Корея и Русия са притеснителни. Каквото и да е подобно придвижване на оръжия би било в разрез с решенията на Съвета за сигурност на ООН", каза тя.

Така и не е станало ясно на момента обаче какво влияние биха имали САЩ и техните съюзници Южна Корея и Япония върху Русия и Северна Корея, които на свой ред имат тесни връзки с Китай.

Руски дипломати са на мнение, че Вашингтон няма право да поучава Москва, след като САЩ подпомагат свои съюзници навсякъде по света, като илюстрация за това била и появата на американска ядрена подводница, въоръжена с балистични ракети, в южнокорейски води през юли, отбелязва Ройтерс.

В сряда държавният департамент на САЩ обяви, че администрацията на президента Джо Байдън няма да се колебае да наложи допълнителни санкции на Русия и Северна Корея, ако те сключат нови оръжейни сделки.

Кремъл на свой ред твърди, че спазва санкциите на ООН, но има право да развива съседски взаимоотношения, в това число и по поверителни въпроси, предаде БТА.



Ким пристигна в Русия със своя специален брониран влак във вторник, срещна се с Путин в сряда на космодрума "Восточний" и по всичко изглежда, че е прекарал почти целия вчерашен ден в пътуване, преди се появи днес в град Комсомолск на Амур, на шест хиляди километра източно от Москва.

Качването на неговата лимузина "Майбах" на влака с помощта на специална рампа бе заснето на видео днес.

