Мълния пречени огрмна експлозия край Оксфорд

Зрелищна експлозия предизвика паника в британския град Оксфорд.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показаха огромно огнено кълбо, което се издигаше на десетки метри в небето.

Преди това се е чул мощен взрив.

По данни на британската полиция става дума за мълния, която е ударила газови контейнери в местен завод за рециклиране на отпадъци.

