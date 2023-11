Опасни за изкуството: Екоактивисти счупиха сктъклото на картина на Веласкес

Двама протестиращи от организацията "Просто спрете петрола" (Just Stop Oil) са счупили стъклото, покриващо картина, изложена в Националната галерия в Лондон, съобщава Прес асосиейшън/ДПА.

От столичната полиция съобщиха, че екоактивистите са арестувани по подозрение в престъпно увреждане. Младеж и девойка са използвали аварийни чукчета, за да счупят стъклото, предпазващо картината "Тоалетът на Венера" на Веласкес в музея.

Това не е първото нападение над тази картина. Произведението на изкуството, нарисувано от Диего Веласкес през 1600 г., е нарязано с нож от суфражистката Мери Ричардсън през март 1914 г.

От "Просто спрете петрола" посочват имената на извършителите - 22-годишната Ханан и 20-годишния Харисън. Целта на действията им е била да поискат от правителството незабавно да спре всички нови проекти за добив на нефт и газ във великобритания, уточняват от организацията.

След инцидента екоактивистите заявиха: "Жените не получиха правото си на глас чрез гласуване; време е за дела, а не за думи. Време е просто да спрем петрола. Политиката ни проваля. Тя провали жените през 1914 г. и ни проваля и сега. Новият петрол и газ ще убият милиони. Ако обичаме изкуството, ако обичаме живота, ако обичаме семействата си, трябва просто да спрем петрола".

През последните дни се проведоха редица протести на "Просто спрете петрола", включително в сряда, когато над 20 души бяха обвинени, след като блокираха централната лондонска улица "Ърлс Корт Роуд".

BREAKING: Climate cult strikes again

Just Stop Oil lunatics took hammers and attacked Rokeby Venus, painted in 1651 ($90M) in the London National Gallery pic.twitter.com/97VumWIWeg