Взрив на автомобил затвори границата между САЩ и Канада

Граничните пунктове между САЩ и Канада близо до Ниагарския водопад бяха затворени, тъй като разследващите реагираха на експлозия на превозно средство на моста Рейнбоу, съобщиха местните и държавните власти, на които се позовава АФП.

Полевият офис на ФБР в Бъфало заяви в изявление, че "разследва експлозия на превозно средство" на моста и добави, че ситуацията е "много нестабилна, това е всичко, което можем да кажем в момента". Четирите моста, свързващи двете страни над река Ниагара, са затворени. Снимки, публикувани в социалните медии, които АФП не е проверила, показват гъсти кълба черен дим, издигащи се от голям пожар на прелеза.

Властите на американския щат Ню Йорк "следят внимателно" инцидент на моста "Рейнбоу" при Ниагарския водопад, заяви в социалната мрежа "Екс" губернаторката на Ню Йорк Кати Хоукъл, цитирана от Ройтерс.

На място са изпратени представители на държавни служби, съобщи още тя.

Местният филиал на телевизия Ей Би Си съобщи, че на моста се е взривил автомобил.

Друга местна медия съобщи, че всички четири гранични пункта между САЩ и Канада в западната част на щата Ню Йорк са затворени.

