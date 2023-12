И Queen завладява големия екран с Queen Rock Montrеal

След Тейлър Суифт и Бионсе, идва ред на група "Куин", заснета на концерт през 1981 г. в Монреал, да завладее големите екрани в киносалони, оборудвани с технологията IMAX (Аймакс), от 18 до 21 януари, предаде АФП.

Това е първият път, когато концерт на групата на Фреди Меркюри ще бъде показан на кино, става ясно от съвместно прессъобщение на IMAX - компанията, обещаваща завладяващо преживяване, и разпространителите Пате Лайв (Pathе Live).

Известен като "Куин Рок Монреал" (Queen Rock Montrеal), концертът на живо преди това е издаван на VHS или DVD.

Концертът започва със свръхзаредена версия на "We will rock you". Групата изпълнява и други класики като Somebody to love, Under pressure, Bohemian rhapsody и We are the champions.

"Мисля, че навремето не осъзнахме, че този филм е увековечил един от най-високите върхове на всички изпълнения на живо на "Куин" в славните ни дни на сцената", казва китаристът на "Куин" Брайън Мей.

Мей допълва, че режисьорът е бил фокусиран върху Фреди, предлагайки най-ценния запис на вокала на "Куин" в "стихията му".

Меркюри почина от усложнения от СПИН през 1991 г.

Концертният филм "Куин Рок Монреал" ще бъде показан в 450 IMAX кина в САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Република Южна Африка, Австралия, Бразилия и Мексико.