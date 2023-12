15 станаха жертвите в Прага, стрелецът се оплакал в мрежата: Всички ме мразят

Полицията в Прага е идентифицирала стрелеца, който уби 15 и рани най-малко 24 души в университета в Прага днес. Той е студент във Факултета по изкуства на Карловия университет, където застреля и жертвите си. Мъжът, който е на 24 години, е открит мъртъв в същата сграда, предаде Ройтерс.



Бащата на убиеца е бил намерен мъртъв по-рано днес, съобщи още полицията. Двамата са живели в град на 21 км от Прага.

В Twitter пък се разпространяват думи, за които се твърди, че са написани от убиеца - Дейвид Козак. В Няколко публикации той пише, че "денят е ужасен", че "пие чай и иска да се самоубие" и "да причини възможно най-много страдание на света". По-късно той пише, че "всички го мразят, но чувствата са взаимини"

These are the last words written by the shooter, David Kozak on social media.

