САЩ заземи Boeing 737 Max 9 до края на проверките за безопасност

Американският авиационен регулатор заяви, че 171 самолета Boeing 737 Max 9 ще останат спрени от полети, докато не се увери, че самолетите са безопасни.

Федералната авиационна администрация проверява самолетите, след като в петък част от фюзелажа на самолет на Alaska Airlines падна.

ФАА заяви, че нейният основен приоритет е "осигуряване на безопасността на летящите".

Полетите на хиляди пътници бяха отменени, след като големите американски авиокомпании приземиха десетки самолети.

"Заземихме засегнатите самолети и те ще останат заземени, докато ФАА не се увери, че са безопасни", се казва в изявление на агенцията в неделя.

Смущенията засегнаха предимно полетите в САЩ.

Още по темата Боинг 737 кацна аварийно след като един от прозорците му се счупи 6 яну 2024 10:05 29

По-голямата част от самолетите Boeing 737 Max 9, използвани в САЩ, се експлоатират от United Airlines и Alaska Airlines, докато Turkish Airlines, панамската Copa Airlines и Aeromexico също приземиха самолети от същия модел за проверки.

Alaska Airlines заяви, че снощи е отменила 170 полета, което е засегнало близо 25 000 пътници. Авиокомпанията добави, че очаква още значителни анулирания на полети през първата половина на тази седмица. United Airlines е спряла 79 самолета и в неделя заяви, че е отменила 230 полета, или 8% от планираните.

По време на инцидента в петък полет 1282 на Alaska Airlines от Портланд, Орегон, до Онтарио, Калифорния, е достигнал височина 4 876 м, когато е започнал аварийно снижаване, според данните от проследяването на полета. Пътниците на борда заявиха, че голяма част от външната обвивка на самолета е паднала на земята малко след излитането.

BREAKING: An @AlaskaAir @Boeing 737-8MAX Lost A Large Section Mid-Air & Made An Emergency Landing In Oregon. Alaska Airlines Crew Did A Magnificent Job & No One Was Seriously Injured.

The 737 MAX Has Been Plagued With Issues Since Its Introduction! pic.twitter.com/9l0eZHA7cS

— John Basham (@JohnBasham) January 6, 2024



Боинг 737 Max е един от най-популярните модели самолети в света, но съпътстван от поредица проблеми с безопасността и противоречия. През 2018 и 2019 г. две фатални катастрофи с 737 Max убиха общо 346 души в Индонезия и Етиопия. Катастрофите бяха свързани с дефектна система, наречена MCAS, която избута носа на самолета надолу без контрол на пилотите.

737 Max беше забранен в световен мащаб за 20 месеца, най-дългото спиране в историята на авиацията, а американският производител "Боинг" беше изправен пред разследвания и съдебни дела.

През 2021 г. "Боинг" се съгласи да плати 2,5 милиарда долара за уреждане на наказателни обвинения, че е укрил важна информация за MCAS от регулаторите и обществеността. Компанията направи промени в MCAS и други системи, и 737 Max получи разрешение да лети отново в края на 2020 г.