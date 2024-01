Стриптийз пред деца: Видео от Pride в Кент потресе потребителите

"Стриптийз" изпълнение пред очите на малки деца. Това е поредната сцена, която втрещи потребителите в социалните мрежи. Случката е от конкурса за красота Pride в крайморски град Кент. На видео, широко разпространено онлайн, се вижда как един от състезателите сваля панталоните си пред непълнолетни деца, докато симулира сексуален акт на бастун.

Чува се как тълпата аплодира, докато изпълнителката танцува по сутиен и бельо на песента Pony от Ginuwine, включваща текста: "Ако си възбуден, нека го направим. Язди го, понито ми. Седлото ми чака. Ела и скочи върху него".

Кадрите, публикувани в Twitter, показват около дузина момичета и момчета, които гледат шоуто.

This is from a Margate, Kent, pride event.

A repulsive stripper was hired to entertain kids with a show that involved simulating sex acts.

This is FFS pedophilia. pic.twitter.com/ztZdwEg9G6